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ДомойМоскваБолее 600 юных музыкантов выступили в День России в Музее Победы

Более 600 юных музыкантов выступили в День России в Музее Победы

editor
By editor
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Более 600 юных музыкантов выступили в День России в Музее Победы

Более 600 юных музыкантов из разных регионов России, включая новые российские территории объединились в сводный оркестр и выступили в Музее Победы в рамках музыкально-просветительского проекта «Сильные духом!», организованного Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Концерт состоялся в День России и стал центральным событием трёхдневной культурной программы проекта. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Атмосфера у колоннады Музея Победы в этот день была особенно торжественной — этому способствовало массовое совместное выступление духовых коллективов из Москвы, Донецкой и Луганской Народных Республик, Белгородской, Курской, Калужской, Владимирской и Московской областей. Оркестры выступили как единый организм — в одном ритме и звучании. Вместе с ними в концертной программе приняли участие хоровые и хореографические коллективы, с дефиле выступил ансамбль барабанщиков.

Концерт начался с исполнения Государственного гимна Российской Федерации. Далее в программе прозвучали патриотические произведения, песни о Родине, сочинения Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Исаака Дунаевского.

«Сила духа рождается там, где есть музыка, взаимное уважение и ощущение плеча рядом. В День России это особенно чувствовали сами дети — когда, играя вместе, они становились одним целым, несмотря на то, что приехали из разных уголков нашей любимой страны», — подчеркнул художественный руководитель проекта, президент Российского духового общества, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Перед концертом состоялась репетиция, ставшая первой встречей для большинства участников. Несмотря на то, что музыканты ранее не выступали вместе, им удалось быстро сыграться. По словам организаторов, сказался высокий уровень подготовки: в оркестрах играли как старшие школьники, ученики творческих вузов и колледжей, так и совсем юные исполнители — самому младшему участнику сводного оркестра всего восемь лет. К участию в проекте были приглашены лучшие детско-юношеские духовые оркестры страны.

Более 600 юных музыкантов выступили в День России в Музее Победы

Более 600 юных музыкантов выступили в День России в Музее Победы

Завершился концерт сольными номерами оркестров: выступили музыканты из ДНР, ЛНР, Белгорода и Курска.

Программа проекта «Сильные духом!» стартовала 11 июня выступлениями духовых оркестров на открытой площадке у Российского национального музея музыки. Также участники смогли познакомиться с Москвой, посетить экскурсии по экспозициям Музея Победы и Музея музыки, принять участие в тематических встречах. Для некоторых ребят это было первое знакомство со столицей. Центральным событием просветительского блока стала лекция генерального директора Музея музыки, президента Российского духового общества Михаила Брызгалова, посвящённая истории фронтовых музыкальных коллективов времён Великой Отечественной войны.

Фото предоставлены пресс-службой Российского духового общества

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