«Смешарики» и билайн создали «Азбуку связи»

На официальном YouTube-канале и в социальных сетях проекта «Смешарики» появились специальные эпизоды из нового цикла «Азбука связи», созданного в партнерстве ГК «Рики» и российского мобильного оператора билайн.

В Международный день защиты детей, поклонники проекта смогли посмотреть первую из трех серий, в которой Смешарики оказались в большом городе, где им на помощь пришел виртуальный помощник (аппер) – очаровательная пчела Базя, с которой хорошо знакомы клиенты мобильного оператора. Базя помогает Крошу подключить мобильный Интернет, а также рассказывает, что такое eSim.

Во втором эпизоде мир Ромашковой долины переносится в высокотехнологичный город. По сюжету, Базя приходит на помощь Копатычу с настройкой беспроводного домашнего Интернета. Да так удачно, что герой на радостях даже решится примерить белый костюм Элвиса и очки в форме звёзд из эпизода «Танцор диско».

В третьей серии неунывающая Базя рассказывает Смешарикам, что такое базовые станции и, что у них общего с пчёлами.

Татьяна Павлова, продюсер проекта «Смешарики»:

«Сегодня сотовый телефон – неотъемлемый атрибут у современных детей. Это возможность общаться, учиться, смотреть мультфильмы, изучать иностранные языки. Но вот как устроена сотовая связь, об этом зачастую даже мы — взрослые не задумываемся. “Азбука связи со Смешариками” и билайн помогут ответить на многие вопросы и, я надеюсь, мотивируют детей узнавать еще больше фактов из мира технологий».

Алёна Новикова, креативный директор билайна:

«Сотрудничество с проектом “Смешарики“ позволяет нам в доступной и увлекательной форме знакомить детей с основами современных технологий. Мы верим, что образовательный подход в изучении таких важных тем, как мобильная связь, способствует не только повышению цифровой грамотности, но и формирует осознанное отношение к использованию технологий с самого раннего возраста. Цикл “Азбука связи“ является прекрасной возможностью для нас поделиться знаниями о мире связи таким образом, чтобы это было интересно и понятно нашим самым юным пользователям».

Первую серию из цикла «Азбука связи» представили для просмотра на YouTube-канале и социальных сетях проекта «Смешарики» 1 июня, в Международный день защиты детей.