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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Смешарики» и билайн создали «Азбуку связи»

«Смешарики» и билайн создали «Азбуку связи»

editor
By editor
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смешарики и билайн

На официальном YouTube-канале и в социальных сетях проекта «Смешарики» появились специальные эпизоды из нового цикла «Азбука связи», созданного в партнерстве ГК «Рики» и российского мобильного оператора билайн.

В Международный день защиты детей, поклонники проекта смогли посмотреть первую из трех серий, в которой Смешарики оказались в большом городе, где им на помощь пришел виртуальный помощник (аппер) – очаровательная пчела Базя, с которой хорошо знакомы клиенты мобильного оператора. Базя помогает Крошу подключить мобильный Интернет, а также рассказывает, что такое eSim.

Во втором эпизоде мир Ромашковой долины переносится в высокотехнологичный город. По сюжету, Базя приходит на помощь Копатычу с настройкой беспроводного домашнего Интернета. Да так удачно, что герой на радостях даже решится примерить белый костюм Элвиса и очки в форме звёзд из эпизода «Танцор диско».

В третьей серии неунывающая Базя рассказывает Смешарикам, что такое базовые станции и, что у них общего с пчёлами.

Татьяна Павлова, продюсер проекта «Смешарики»:

«Сегодня сотовый телефон – неотъемлемый атрибут у современных детей. Это возможность общаться, учиться, смотреть мультфильмы, изучать иностранные языки. Но вот как устроена сотовая связь, об этом зачастую даже мы — взрослые не задумываемся. “Азбука связи со Смешариками” и билайн помогут ответить на многие вопросы и, я надеюсь, мотивируют детей узнавать еще больше фактов из мира технологий».

Алёна Новикова, креативный директор билайна:

«Сотрудничество с проектом “Смешарики“ позволяет нам в доступной и увлекательной форме знакомить детей с основами современных технологий. Мы верим, что образовательный подход в изучении таких важных тем, как мобильная связь, способствует не только повышению цифровой грамотности, но и формирует осознанное отношение к использованию технологий с самого раннего возраста. Цикл “Азбука связи“ является прекрасной возможностью для нас поделиться знаниями о мире связи таким образом, чтобы это было интересно и понятно нашим самым юным пользователям».

Первую серию из цикла «Азбука связи» представили для просмотра на YouTube-канале и социальных сетях проекта «Смешарики» 1 июня, в Международный день защиты детей.

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