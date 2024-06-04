Комедианты Уильям Шекспир и Алексей Толстой

В Музее-квартире А.Н. Толстого представили выставку «Комедия ошибок, или Два сказочника»

Пьеса Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь» полна курьезных ситуаций, смены поведения героев и забавных приключений. В некотором роде пьеса Алексея Толстого «Касатка» напоминает шекспировскую комедию.

Костюмы, афиши, прекрасная сценография (к «Касатке» она нашлась в Магаданском краеведческом музее, там данная пьеса шла в 1946 году, ставили ее и в театре г. Брно), конечно, дивные куклы и работы современных художников, гравюры из собрания ГМИРЛИ имени В.И. Даля — шекспировский и толстовский дух, игра персонажей, ироничный взгляд на происходящее переданы замечательно.

Выставка — одна из немногих возможностей вспомнить не только великого англичанина, ставшего для русской сцены родным, но и почувствовать параллели в отечественной и зарубежной литературе.

Марина АБРАМОВА