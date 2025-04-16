Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» успешно провел гастроли в Джакарте в рамках международного культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце»

С 12 по 16 апреля 2025 года театр «Санктъ-Петербургъ Опера» с гастролями посетил Джакарту — столицу Республики Индонезия, где состоялся масштабный международный культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце». Мероприятие было приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезия, а также к 100-летнему юбилею Федерального агентства «Россотрудничество».

Программа визита началась с подготовки и репетиций.

13 апреля в Русском доме в Джакарте состоялась рабочая встреча директора театра Евгения Малыгина и руководителя Представительства Россотрудничества в Индонезии Никиты Шиликова. Стороны обсудили перспективы культурного обмена, совместные инициативы и возможности укрепления гуманитарных связей между двумя странами.

14 апреля стартовала деловая программа фестиваля. Торжественное открытие началось с исполнения гимнов Индонезии и России.

Государственный гимн Российской Федерации исполнили солисты театра «Санктъ-Петербургъ Опера» — лауреаты международных конкурсов Сослан Гагиев и Виктория Мартемьянова, а также другие участники проекта «Слово о русском сердце». Праздничную часть завершил традиционный индонезийский танец.

В рамках деловой части мероприятия состоялось подписание соглашений о дальнейшем сотрудничестве между театром «Санктъ-Петербургъ Опера» и международным проектом «Слово о русском сердце». В этот же день директор театра Евгений Малыгин принял участие в экспертной сессии «Креативная дипломатия или искусство дружить», представив успешные кейсы культурных инициатив театра в Венгрии, Сербии, ОАЭ, Китае и Индии.

«Театр “Санктъ-Петербургъ Опера” имел честь представлять российское музыкальное искусство в самых разных уголках мира. Мы убеждены, что музыка — это универсальный язык, который объединяет культуры и народы. Мы благодарим Правительство Санкт-Петербурга за возможность представлять культурную столицу России в значимых международных проектах», — отметил Евгений Малыгин.

Вместе с Евгением Малыгиным участие в сессии приняли:

Михаил Иванов — генеральный продюсер Центра креативных индустрий «Новый город»

Nana Yuliana, PhD — преподаватель Национального института государственной администрации, экс-посол Республики Индонезия на Кубе, в Ямайке, Гаити, Доминиканской Республике и Багамах

Анна Михеева — руководитель Калужской региональной общественной организации «Мост дружбы»

Yuliandre Darwis, PhD — преподаватель Университета Андалас, экс-председатель Индонезийской комиссии по телерадиовещанию

Вера Шишкина — директор Центра открытого образования на русском языке в Индонезии, начальник отдела международного сотрудничества КГПУ им. В.П. Астафьева

Кульминацией программы 14 апреля стал камерный концерт «Музыка русского сердца», прошедший в Национальном университете Индонезии. В исполнении солистов театра прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов. Особое внимание было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Концерт завершился музыкальным сюрпризом — исполнением известной индонезийской песни Bintang Kehidupan («Звезда жизни»). В концерте приняли участие Виктория Мартемьянова (сопрано), Сослан Гагиев (тенор), партия фортепиано — Мария Чернышева.

15 апреля прошли переговоры с представителями организации традиционных искусств, подразделения Nusantara Foundation. Обе стороны выразили заинтересованность в проведении совместных концертов, мастер-классов и культурных обменов.

Также 15 апреля театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и Институт искусств Джакарты (Jakarta Institute of the Arts) подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла при участии ректора института Сиамсула Маарифа, вице-ректора Мадиа Патры Исмара и директора театра Евгения Малыгина.

Первым мероприятием в рамках нового партнерства стал мастер-класс на базе факультета исполнительских искусств института. Концертмейстер театра Мария Чернышева, а также солисты Виктория Мартемьянова и Сослан Гагиев поделились профессиональными знаниями по подготовке вокалистов и работе концертмейстера в оперном театре.

В тот же день зрители Индонезии увидели телевизионную версию оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в постановке основателя и художественного руководителя театра, народного артиста России Юрия Александрова.

Завершением визита стало участие театра в торжественном приеме и концерте в Русском доме. Это дало возможность для неформального общения с представителями культурных и деловых кругов, обсуждения перспективных гастрольных проектов и расширения культурных связей между странами.

Гастроли театра «Санктъ-Петербургъ Опера» в Джакарте подтвердили значимость культурной дипломатии как эффективного инструмента укрепления взаимопонимания и дружбы между народами.