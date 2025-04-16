В сети премьера сериала – военной драмы «Спасение капитана Максимова». Проект создан кинокомпанией «МОСКИНО» при участии «НЬЮ АРТ СИНЕМА ПРОДАКШН». Главные роли в картине исполняют Аглая Шиловская, Александр Устюгов, Равшана Куркова, Александр Макогон, Денис Нурулин, Андрей Федорцов и другие. Режиссер – Олег Фесенко.

1944 год. Спецкору «Красной Звезды» Алексею Семагину (Денис Нурулин) поручено разыскать отца, генерала Георгия Семагина – оперативный псевдоним «капитан Максимов», пропавшего во вражеском тылу. Генерал Семагин (Александр Макогон) имеет отношение к разработке стратегической операции «Багратион», приготовления к которой ведутся в строжайшей тайне. Алексей попадает за линию фронта в разведгруппу старшего лейтенанта Петра Степанова (Александр Устюгов), где знакомится с решительной и волевой гвардии старшим сержантом Ольгой Васнецовой (Аглая Шиловская). Оказавшись в экстремальной ситуации, Алексей превращается из наивного мечтателя, каким он был до войны, в настоящего разведчика, способного на героические поступки и глубокие чувства. По следу разведгруппы идет умный и безжалостный немецкий офицер Йозеф Штраубе (Штефан Вёльк). Герои оказываются перед нелегким выбором – спасать капитана Максимова и операцию «Багратион» или жизни товарищей.

«Я всегда говорил Глебу Шпригову, автору сценария и продюсеру этого проекта, что если он будет делать фильм про войну, то я пойду на любых условиях, чтобы отдать дань всем погибшим. Это моя принципиальная позиция: о войне надо снимать, о людях, которые погибли, надо снимать. И сценарий у Глеба получился очень хорошим, удивительным, сильным. 98,9 процентов людей не знают об операции «Багратион» – это социологические исследования. А уж молодежь и подавно. Поэтому мы решили каким-то образом закрыть эти белые пятна, попытались создать кинематографическую иллюзию, что могло бы быть в этой операции с точки зрения разведки. Однако снять картину так, как снимали военные фильмы в советское время, сейчас утопия. Поэтому мы поменяли стилевое решение и попробовали сделать фильм для нынешней молодежи, с изображением, более близким сегодняшнему поколению, но сохранив все главные задачи и ключевые моменты взаимоотношений наших героев: любовь, ценность дружбы, героические поступки», – рассказал режиссер Олег Фесенко.