РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноСпасение капитана Максимова

Спасение капитана Максимова

editor
By editor
79
спасение капитана максимова
Фото © телеканал «Россия»

В сети премьера сериала – военной драмы «Спасение капитана Максимова». Проект создан кинокомпанией «МОСКИНО» при участии «НЬЮ АРТ СИНЕМА ПРОДАКШН». Главные роли в картине исполняют Аглая Шиловская, Александр Устюгов, Равшана Куркова, Александр Макогон, Денис Нурулин, Андрей Федорцов и другие. Режиссер – Олег Фесенко.

1944 год. Спецкору «Красной Звезды» Алексею Семагину (Денис Нурулин) поручено разыскать отца, генерала Георгия Семагина – оперативный псевдоним «капитан Максимов», пропавшего во вражеском тылу. Генерал Семагин (Александр Макогон) имеет отношение к разработке стратегической операции «Багратион», приготовления к которой ведутся в строжайшей тайне. Алексей попадает за линию фронта в разведгруппу старшего лейтенанта Петра Степанова (Александр Устюгов), где знакомится с решительной и волевой гвардии старшим сержантом Ольгой Васнецовой (Аглая Шиловская). Оказавшись в экстремальной ситуации, Алексей превращается из наивного мечтателя, каким он был до войны, в настоящего разведчика, способного на героические поступки и глубокие чувства. По следу разведгруппы идет умный и безжалостный немецкий офицер Йозеф Штраубе (Штефан Вёльк). Герои оказываются перед нелегким выбором – спасать капитана Максимова и операцию «Багратион» или жизни товарищей.

«Я всегда говорил Глебу Шпригову, автору сценария и продюсеру этого проекта, что если он будет делать фильм про войну, то я пойду на любых условиях, чтобы отдать дань всем погибшим. Это моя принципиальная позиция: о войне надо снимать, о людях, которые погибли, надо снимать. И сценарий у Глеба получился очень хорошим, удивительным, сильным. 98,9 процентов людей не знают об операции «Багратион» – это социологические исследования. А уж молодежь и подавно. Поэтому мы решили каким-то образом закрыть эти белые пятна, попытались создать кинематографическую иллюзию, что могло бы быть в этой операции с точки зрения разведки. Однако снять картину так, как снимали военные фильмы в советское время, сейчас утопия. Поэтому мы поменяли стилевое решение и попробовали сделать фильм для нынешней молодежи, с изображением, более близким сегодняшнему поколению, но сохранив все главные задачи и ключевые моменты взаимоотношений наших героев: любовь, ценность дружбы, героические поступки», – рассказал режиссер Олег Фесенко.

Предыдущая статья
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» успешно провел гастроли в Джакарте
Следующая статья
Пятый канал — двигатель перемен в сфере благотворительности в России

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru