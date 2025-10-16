dmtrevna: «Для меня успех – это быть услышанной и понятой»

dmtrevna – артистка из Петербурга с ульяновскими корнями, чьи песни – это искренние истории о чувствах, взрослении и честности перед собой. В её голосе слышится лёгкость и глубина одновременно, а в текстах – узнаваемость и поэтичность. Она не ищет формул успеха, просто пишет то, без чего не может жить.

– Привет! Если бы тебя попросили представиться и рассказать о себе в трех предложениях, что бы ты сказала?

– Меня зовут Катя dmtrevna, я музыкант. Я родилась в Ульяновске, а сейчас живу в Санкт-Петербурге. Слушайте мои песни на всех стриминговых площадках.

– С чего начался твой путь в музыке? Кто тебя вдохновил? В какой момент ты поняла, что хочешь связать жизнь с музыкой профессионально?

– В 5 лет родители отправили меня в музыкальную школу. Я училась год в подготовительном, а потом полные 7 лет, как и полагается музыкальной школе. В 13 лет я закончила музыкалку, но продолжала ходить на хор до 16 лет, уже в составе взрослого сводного – с мальчиками. В школе мы постоянно выступали, ездили на конкурсы в разные города и даже страны, участвовали в спектаклях, капустниках и постановках, ездили на Грушинский фестиваль. В музыке и творчестве я с самого детства, и всегда понимала, что хочу заниматься ей, даже если это не принесет мне денег. Я занимаюсь музыкой, потому что я не могу ей не заниматься.

– Были ли мысли о другом пути, не связанном с музыкой? Каким он мог быть?

– На сегодняшний день я не могу позволить себе оставить только музыку в моей жизни, потому что она меня не прокормит. Я отучилась на журналиста и параллельно с музыкой работаю в маркетинге. Я много чего умею и могла бы стать кем угодно ещё, но работаю в других сферах, чтобы могла заниматься музыкой.

– Расскажи о своей первой песне — о чём она, как рождалась, какие эмоции ты тогда испытывала?

– Я пишу песни чуть ли не с 6 лет, поэтому точно не вспомню свою самую первую песню.

По началу, все пишут про любовь. И я очень долго писала про неразделенную любовь, потому что это то, о чем я хотела и могла говорить. В то время песни рождались сразу, не было возможности отложить песню и подумать над словами. Хотелось выплеснуть эмоции здесь и сейчас. Тогда казалось, что все, кто пишут иначе – ничего не чувствуют на самом то деле. Садилась за фортепиано и записывала сразу на диктофон одним дублем. Может быть, это звучало не так качественно, зато честно.

– Недавно у тебя состоялась премьера песни «Мне так нравится». О чём эта работа для тебя лично? Как родилась идея трека, и было ли что-то особенное в процессе его создания?

– Песня родилась в моменте сотворчества с моим другом-гитаристом Женей Яковлевым. Мы сидели в кофейне и Женя начал играть разные мелодии на гитаре и в один момент мне понравился один риф, и у меня сразу же появился в голове припев песни. Я уже слышала, что это будет качественная замена моей старой песни «Заболела тобой». Я придумала куплет и припев минут за 10. Мы сразу пошли, записали видео отрывка этой песни, и я выложила его в соцсети. С того дня до релиза прошло больше года. Это песня о том состоянии, когда ты еще не готов сказать «я тебя люблю», но уже очень хочется сказать «ты мне нравишься». Когда кажется, что звезды сошлись для того, чтобы два человека встретились. Хотелось написать то, что поймёт и почувствует каждый, и особенно, сможет подпеть.

– Помнишь своё первое выступление на публике? Как ты себя тогда чувствовала? Изменились ли ощущения сейчас?

– Я практически с 5 лет на сцене в составе хора, поэтому музыкальные выступления меня пугали чуть меньше. Свои первые сольные концерты я не вспомню, но скорее всего, это было безумно волнительно. Сейчас я не волнуюсь сильно заранее, но могу начать переживать перед самым выходом на сцену. Всегда есть за что переживать в умеренном количестве. Как и есть доля правды во фразе «Если ты не волнуешься, значит пора завязывать». Я не переживаю на концертах, в которых я пою кавера. Наверное, пора завязывать с ними.

– Что для тебя самое важное в живом выступлении — контакт с залом, звук, атмосфера, искренность?

– У меня бывали разные выступления: от камерных квартирников до больших фестивалей. И всегда важно иметь контакт со зрителем, потому что я не фон и не телевизор. Моя задача к финалу концерта – создать коннект и оставить впечатление у слушателей. Это очень энергозатратно, но оно того стоит, иначе нет никакого смысла выходить на сцену. Я наловчилась петь «вслепую» за свои годы выступлений на разных площадках, поэтому, к сожалению, качественный звук для меня – это «приятный бонус».

– Где ты находишь вдохновение для текстов и музыки?

– Бывает, что вдохновляюсь современными артистами, необычными ходами, мыслями, фразами или даже просто словом. Меня вдохновляют мои друзья и коллеги по цеху, то, как они чувствуют и видят музыку, какие инструменты используют, как преподносят себя и своё творчество. Это такой момент, когда у тебя в голове мысль: «Да как он это сделал? Как ты это придумал?» К таким ребятам можно отнести группу СТРИО, Лёша Пой, Егор Сесарев, аннушкаа, Beautiful Boys, UBEL, TERELYA и многих других талантливых артистов. Иногда могу просто скролить ленту и подцепить для песни что-то интересное.

– Бывали ли случаи, когда песня начиналась одной, а в итоге получалась совсем другой?

– Кардинально демка от готовой песни по смыслу почти не отличается, потому что я на начальном этапе имею представление о том, как это должно звучать. Могут меняться незначительные вещи, но не основа. Бывало даже приходилось останавливать саунд инженеров от вмешательства в трек, чтобы не переделывали звучание, и оно оставалось каким его слышу я.

– Что для тебя важнее: текст или музыка?

– Это вопрос из серии «Кого ты больше любишь: маму или папу?». Если бы меня интересовал только текст, я бы, наверное, писала стихи. Меня невероятно цепляет песня, в которой текст качественно вписан в музыку и ритм. Но все мы сначала слышим музыку, а не текст, поэтому без хорошей мелодии до текста дела может и не дойти и твой трек переключили на 3 секунде. Да и в иностранных песнях большинство людей не разбирают слов. Но, кстати, поэтому я и не так много слушаю зарубежных исполнителей. Мне ближе песни, где я чувствую мысль еще до того, как начался куплет.

– Какой ты человек вне сцены? Чем любишь заниматься в свободное время? Есть ли у тебя ритуалы или привычки, которые помогают сохранять баланс и внутреннее спокойствие?

– Я не сильно отличаюсь вне сцены, как мне кажется. Так же шучу, так же пою, так же общаюсь с людьми. Я люблю красивые и интересные места, познавать что-то новое, активный отдых и спорт, провести время с друзьями. И очень люблю все фоткать! Если я опаздываю, но вижу то, что мне нужно сфотографировать – на эти 3 секунды я уже никуда не опаздываю. Ну и я очень люблю что-то посмотреть смешное, особенно юмористические шоу. Это моя безопасная зона.

Сейчас у меня крайне мало свободного времени, чтобы распоряжаться им кроме как для отдыха или бытовых дел. А «внутреннее спокойствие» тренируют дома мой кот и собака. Они – адская смесь вдвоем, когда не спят. В прошлом году опытным путем я выяснила, что для полного восстановления мне нужно 9 часов сна. Теперь я тяжело живу с этой информацией, когда сплю меньше, и с нетерпением жду выходных. А я очень плохо засыпаю, потому что вечно сижу в телефоне. Не делайте так, пожалуйста! Иногда разгрузиться мне помогает фитнес зал: йога, стрейчинг, хамам. Или поделать что-то своими руками, чтобы дать возможность креативному мозгу отдохнуть и заняться физической работой.

– А какой ты артист: любишь контролировать всё до последней детали или предпочитаешь доверять команде людей, с которыми работаешь?

– Я, как тревожный человек, люблю всё контролировать или хотя бы иметь представление о планах. Мне так проще и понятнее жить. Не так давно я стала артистом VK Records, и мы пока учимся работать с друг другом, поэтому я стараюсь включаться на всех этапах. Но уметь делегировать и отпускать задачи я училась ещё будучи культурным организатором на своем факультете в университете. В командной работе без этого не обойтись.

– Как ты относишься к критике и как ты с ней справляешься? Кто твой главный критик?

– В школьные годы я пережила столько неоправданного буллинга в свою сторону, что во взрослом возрасте мне уже ничего не страшно, как мне кажется. Не знаю, хорошо это или плохо, но относительно моего творчества откровенных хейтеров я не встречала. Оценивать творчество – это всегда субъективная история, к которой можно относиться по-разному. Я принимаю комментарии и советы от музыкальных коллег, если я доверяю их мнению. Но я не хотела бы показывать свои песни педагогам в институте культуры, в котором я сейчас обучаюсь. Едва ли я услышу что-то положительное.

– Расскажи о своих ближайших творческих планах. Когда ждать ближайший релиз? О чем он будет?

– Крайний релиз – трек «Тише», который я сама очень жду. Это одна из тех песен, которые написаны «на одном дыхании». Песня с питерским вайбом про ночь и утро, в которых всегда происходят самые киношные истории. Про взаимоотношения, которые не сложились. В ней много метафор и аналогий. Например, музыкальная: «мы звучим, как две четверти соединенные лигой». Музыкант поймет, что это метафора про целую ноту. Или питерская: «если ты мост, то я 01:10». Петербуржец знает, что Дворцовый мост разводится в это время. Я надеюсь, что люди услышат эти и другие отсылки и прочувствуют эти переживания.

– У тебя в репертуаре более 30 песен. Расскажи, какой из твоих треков лучше всего отражает тебя настоящую?

– Сложно ответить на этот вопрос, потому что каждая песня – часть меня в определенный период жизни. Я даже задала этот вопрос друзьям в качестве эксперимента, и они тоже затрудняются с ответом, потому что считают так же. Но если нужно прям определиться, то я где-то между «Забирай сны» и «бензин».

– Есть ли песня, которую ты пока не готова выпустить, потому что она слишком личная?

– Такая песня почти каждая. И всегда после написания, мне кажется, что я пишу слишком откровенно и понятно, что люди услышат песню, все всё поймут и разоблачат. На самом деле, я понимаю, что исхитряюсь в метафорах так, что истинную историю услышат только мои близкие. Но в некоторых песнях я вставляю звуки или голосовые сообщения, так что не понять будет уже сложнее.

– Ты выпустила уже два ЕР альбома. Однако сейчас у музыкантов тенденция на синглы. Почему ты все же отдала предпочтение выпуску мини-альбомов? Это какие-то связанные между собой истории или «сборники песен, связанные настроением».

– Между собой ЕР не связаны. Как минимум, между релизами прошло много времени – с 2019 до 2022 года. На всех музыкальных мероприятиях эксперты просят начинающих артистов выпускать синглы. В чем-то они точно правы, но я не могу сказать, что я из числа этих артистов. Я бы отнесла себя к «продолжающим». У меня есть некоторый опыт, в котором почему-то EP собирают больше прослушиваний, чем синглы. Возможно, это просто совпадение и мне повезло. Но хочется верить, что слушатели воспринимают мою музыку целостно и, погрузившись в один трек, продолжают слушать дальше.

– Планируешь ли ты в будущем выпустить большой альбом? Каким он будет?

– Второй год мечтаю выпустить большой альбом. Он давно написан и за это время с 5 песен вырос до 12. До этого я выпускала только EP – короткие альбомы из 5 песен.

В альбоме, как и полагается, есть общая идея, которая лейтмотивом протекает по всем трекам. Кому-то звучание может показаться экспериментом, но для меня это и есть моя музыка. Часть песен аудитория уже слышала на моих концертах, поэтому в комментариях спрашивают: «Когда альбом?».

– Что для тебя успех в музыке — миллионы прослушиваний, полные залы или что-то внутреннее?

– Для меня успех – это быть услышанной и понятой. Если это полные залы, то людей, которые знают и любят мою музыку, а не просто количество проданных билетов. Если это чарты, то честные прослушивания, а не искусственно накрученные. А если говорить приземленно, то успех в музыке для меня – это заниматься только творчеством и зарабатывать на этом. Тогда это будет честно для всех. Пока я к этому только стремлюсь.

– И наконец, напиши пожелание начинающим музыкантам, которые сейчас читают это интервью.

– Начинающим музыкантам я всегда советую только одно – начните. Но начинайте, только если знаете, что не заниматься музыкой вы не сможете.

Фото: PR-служба артиста