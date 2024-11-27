Ренессанс российского дизайна: переосмысление традиций в новых технологиях

Сейчас перед российским производством стоят задачи импортозамещения и создания функциональной и одновременно эстетичной, конкурентоспособной для внешних рынков продукции. Это способствует активному развитию отечественного промышленного дизайна. Его главные достижения отмечаются на конкурсе «Лучший промышленный дизайн России». И в этом году его лауреатом в номинации «Городская среда» стала студия архитектуры и дизайна Litawr. Она также четыре раза выходила в финал конкурса Агентства креативных индустрий и Союза Дизайнеров России «Фабрика дизайна». Ее основатель Александр Литаврин наблюдает за изменениями в индустрии с 2007 года. Тогда он начал свой путь в дизайне, а в 2013-м создал компанию, которая сначала была сосредоточена на интерьерах, а сейчас также реализует архитектурные и промышленные проекты. Какие возможности открываются перед дизайнерами в современной России? Как меняются запросы клиентов и какие тренды определяют будущее? Об этом мы поговорили с Александром.

— Расскажите, какие ключевые принципы лежат в основе работы вашей студии?

— Наша главная цель — отобразить индивидуальность заказчика в каждом проекте, будь то архитектура или интерьерный дизайн. Такой подход позволяет не только расширять профессиональные навыки, но и повышать насмотренность. Мы не ограничиваемся одним стилем и не отказываем клиентам в реализации желаний. Кроме того, мы придерживаемся принципа, что хороший дизайн не бросается в глаза. Он воспринимается на уровне чувств, интуиции. Вне зависимости от трендов и пожеланий заказчика мы стремимся создать в любом проекте гармонию. Благодаря этому дизайн, который мы создаем, остается актуальным долгое время. Нам также интересны постоянные эксперименты. Поэтому неотъемлемой частью развития студии является участие в конкурсах.

— Что дает этот опыт?

— Могу рассказать на примере конкурса «Фабрика дизайна», победителями которого мы становились не единожды. На этой площадке формируется симбиоз дизайнеров и заказчиков, основанный на поиске компромиссов под чутким руководством наставников. Благодаря такой связке рождаются проекты, которые одновременно актуальны с точки зрения дизайна и могут быть реализованы на реальном производстве. Участие в конкурсе дает возможность испытать себя в новом направлении. Этот эксперимент существенно расширяет кругозор, позволяет переосмыслить давно привычные вещи.

— Какие «приобретения» стали для вас наиболее ценными?

— Выстраивание коммуникации и создание стратегических взаимодействий с новыми компаниями. Например, мы наладили партнерские отношения с отечественным брендом сантехники Kupala. Публичные выступления научили нас более систематизированно и рационально презентовать проекты. Когда на тебя смотрит целый зал и направлен объектив камеры, а за ним еще несколько сотен человек, и ответственность, и ценность времени увеличиваются.

Экспертные мнения и оценки специалистов в сфере дизайна прибавили нам уверенности. Благодаря этому мы приняли твердое решение об участии в национальной премии «Лучший промышленный дизайн России — 2024» и стали победителями. Грандиозный итог этого года!

— Переходя к более глобальным вопросам индустрии, как, на ваш взгляд, чувствует себя сегодня российский дизайн?

— Он переживает возрождение и находится в процессе становления в новом качестве. Происходит переосмысление старого и освобождение от лишнего, в результате чего выживают лишь проверенные временем принципы. Они были заложены еще в СССР и составляют надежную основу для работы современных дизайнеров. Сущность российского дизайна неразрывно связана с развитием страны и отражает наш культурный код. Он включает в себя воспитанную человечность, миролюбие и стремление к компромиссам, которые развивались годами. Отечественный специалист работает не только головой, но и душой.

— В чем именно уникальность российского дизайна?

— Он отличается максимальным вниманием к деталям и эстетикой исполнения. Как в продукции — мебели, освещении, аксессуарах, так и в самих услугах. Европейские дизайнеры — создатели новых трендов — больше похожи на художников, которые написали новое произведение и, не дождавшись закрепления красок, уже несут его на публику для получения оценки. Где-то изъян в отливке абажура, где-то кривизна в изгибе спинки стула. Европеец скажет, что это живая линия, ручная работа, в ней чувствуется жизнь. У нас в России такое изделие будет точно выведено в брак. Мы с легкостью можем придираться к отклонению в штукатурке на стене в несколько миллиметров или недостаточно элегантному изгибу ножки стула.

— Какие современные тренды в архитектуре и дизайне вы считаете наиболее значимыми?

— Сегодняшние архитектурные тренды включают оригинальные фасадные решения, объединенные с максимальным упрощением форм. Проекты визуально стали более выразительными, интересными, более рационально используются материалы. В последние годы также стало больше экспериментов с 3D-печатью как в архитектуре, так и в дизайне.

— Какую роль играют экологичность и устойчивое развитие в современном дизайне?

— Оптимизация материалов, производства продукции и грамотная утилизация для уменьшения выбросов в атмосферу — большой показатель развития страны. А применение экологичных материалов, конечно, способствует повышению качества жизни. Однако экологичность и тенденция использования новых материалов не всегда дизайнеру на руку. Сегодня некоторые из них не очень хорошо ведут себя на практике. Мы с опаской используем их, пока лично не изучим паспорт или сертификаты. И только потом принимаем решение. Главное, чтобы экологичность была не только на бумаге. Европа уже удивила нас концерном Volkswagen. Его руководство призналось в фальсификации результатов проверок экологичности. В реальности в дизельных автомобилях программное обеспечение занижало уровень выбросов в атмосферу, это длилось шесть лет.

— Какие направления дизайна наиболее активно развиваются сегодня?

— Большое поле для творчества сегодня есть в промышленном дизайне. Промышленность слишком долго существовала без эстетической составляющей. Во главу угла ставились практичность и экономия. Теперь же появился новый важный критерий — конкурентоспособность. Промышленные продукты могут конкурировать только благодаря дизайну — на рынке слишком много одинаковой по качеству продукции.

— Как меняются запросы клиентов? Какие новые вызовы это создает для дизайнеров?

— Тенденции быстрого развития страны отражаются и на дизайне. За эти пять лет мы успели выстроить новые логистические цепочки по поиску и приобретению новых материалов, стали больше использовать материалы отечественных производителей, а процесс удаленной работы нас уже не пугает. Запросы клиентов мы получаем, как и раньше, самые разные. Природа человека не сильно меняется с развитием технологий. По сути мы все те же, что и пару столетий назад.

— Каким вы видите будущее российского дизайна?

— Государство уже делает очень большие шаги с точки зрения финансирования и проведения мероприятий, премий, конкурсов. Это создает хорошие перспективы развития. Будущее российского дизайна очень сильно будет зависеть от развития школ и институтов по дизайну. Пока не все вузы приняли за догму, что в сфере дизайна пора сократить дистанцию между обучением и производственной практикой. Наша студия, например, взаимодействует с Оренбургским государственным университетом и принимает студентов на практику. Прохождение практики только в стенах вуза — это эксперименты в полном вакууме, оторванный от реальности процесс.