Будущее становится настоящим. Станиславский на Вахтанговском фестивале

Имя Константина Сергеевича Станиславского не раз звучало в дни проведения Всероссийского Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, который прошел в Москве с 16 по 20 мая и собрал более 600 специалистов со всей страны офлайн и еще несколько десятков тысяч участников смогли присоединиться онлайн.

И это, конечно же, не случайность. Всемирно знаменитый русский актёр и режиссёр, один из создателей Московского художественного театра Константин Сергеевич Станиславский был, безусловно, еще и прекрасным управленцем, говоря сегодняшний языком — театральным

менеджером. Он знал секреты успеха руководства огромным, сложным механизмом под названием МХТ – одного из немногих театров, появление которого перевернуло представление о сценическом искусстве во всем мире. И, как ни странно, это звучит сегодня, — в мире жестких рыночных отношений — этот секрет в любви.

На открытии Вахтанговского фестиваля его руководитель Кирилл Крок подчеркнул: «Директор театра не может быть без любви к своему театру, к своему коллективу и тем, кто выходит на сцену — людям творческим, нервным, порой взрывным». Кирилл Игорьевич процитировал и слова Станиславского: «Как редки среди театральных администраторов, конторских деятелей люди, правильно понимающие свою роль в театре. Они должны быть первыми друзьями искусства и помощниками его жильцов – артистов. Какая чудесная роль. Как важен порядок и весь уклад жизни на сцене, в гримерных артистов, в зрительном зале, в мастерских театра. Надо, чтобы зритель, актер и каждый имеющий отношение к театру входил в него с особым трепетом».

Тема четвертого ВФТМ — «Будущее становится настоящим».

Кирилл Крок:

«Сегодня трудно поверить, что на самом первом фестивале мы неуверенно обсуждали вопрос, нужна ли театру своя страница в Интернете, свой ТГ-канал, а сегодня реальностью в театральной практике становится работа с искусственным интеллектом. Я скажу, что надо смело мечтать о будущем для своего театра, но уже сегодня надо формировать образ этого будущего, чтобы оно стало реальным. Оно станет таким, если думать о театре как неотделимом от культуры в целом».

Говоря о будущем театра, невозможно снова не вспомнить имя Станиславского. Ведь, по сути, именно его можно назвать первым визионером, предсказавшим пути развития современного театра. Доказательство – его статья «Разные виды театров», которую он написал почти 100 лет назад, в 1930 году.

Фрагмент этой статьи стал поводом для создания совместного проекта Вахтанговского фестиваля и его официального партнера МТС Live. Константин Сергеевич описывает в статье технологии, театральную машинерию и здание театра, которых пока нет нигде в мире. Эти картины поражают воображение. При помощи искусственного интеллекта команде МТС Live удалось визуализировать часть картин, возникших в воображении Станиславского 94 года назад.

Фрагмент текста из статьи К.С Станиславского:

«Нельзя сказать, что в том, что нам показывалось, была фабула. Я бы не мог ее рассказать. Но я ясно и сильно пережил все, что видел и слышал. В нем было многое, очень многое, почти все, что люди испытывают в жизни: и бедствия отдельных лиц и народов, и война, и потоп, и фантастика, и сон, и детство, и юность, и любовь. Всему этому находилось яркое, сильное слуховое и зрительное выражение.

Все эти отдельные большие переживания, или настроения, или картины соединялись между собой, точно пронизывающей нитью, одной линией, по которой вели нас главные действующие лица.

Они точно проходили через века и народы и переживали одни, за все бывшее и будущее человечество, радости и страдания, не только земные, но и подземные и надземные, если можно так назвать их. Что это — драма, балет, опера, фарс, цирк, кафешантан?!

Это всё. Создатели спектакля пользовались всем, ничем не пренебрегали для выявления своих впечатлений о жизни на этой планете.

Всё, что дано в распоряжение театра. Мы узнали воочию его исключительные возможности. Они огромны!»

В этом году на сувенирном магните ВФТМ есть цитата Станиславского:

«Я вас сразу выключаю из плоскости актерства и включаю в плоскость ваших жизненных, человеческих воспоминаний».

Эту установку Константин Сергеевич давал в своих многочисленных тренингах и предупреждал: актер (а дополняя гения, скажем, что и театральный менеджер), чей внутренний мир не развивается, становится, в лучшем случае, ремесленником. Пожелаем же самим себе жить и работать по заветам Станиславского: любить, развиваться и развивать любимое дело.

Фото – нейросеть