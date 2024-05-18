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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойLIFESTYLE17-летний мнемотехник Григорий Цинамдзгвришвили победил в седьмом сезоне шоу «Удивительные люди»

17-летний мнемотехник Григорий Цинамдзгвришвили победил в седьмом сезоне шоу «Удивительные люди»

editor
By editor
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Григорий Цинамдзгвришвили

На телеканале «Россия» прошел грандиозный финал главного шоу страны о невероятных способностях «Удивительные люди». Победителем и обладателем Кубка шоу и денежного приза в 5 миллионов рублей стал 17-летний мнемотехник Григорий Цинамдзгвришвили из Филиппин. Ему удалось с одной попытки запомнить лица тридцати абсолютно одинаково одетых абитуриентов вместе с информацией о них, полученной единожды на слух, а именно – имя, количество баллов, любимый предмет, а также учебное заведение. Григорий блестяще справился с испытанием и набрал наибольшее количество голосов.

«Ощущение, что я могу победить, появилось только в момент оглашения результатов голосования. Меня очень тепло приняли зрители, я сумел дважды их удивить, но не ожидал, что одержу победу. Если честно, ожидание отвлекает от процесса. Всегда стараюсь сосредотачиваться на конкретной задаче, которая стоит передо мной, а испытание в финале было непростым. Благодарен телезрителям за то, что выбрали меня, а телеканалу «Россия» – за предоставленный шанс принять участие в таком масштабном международном проекте. Денежный приз планирую потратить на учебу – мою и моих братьев. Я считаю, что это лучшая инвестиция, тем более что очень хочу поступить в Высшую школу экономики, и мне предстоит сдача ЕГЭ. Благодаря победе в Олимпиаде, у меня есть возможность поступить на бюджет в сильные вузы, но моя мечта – МИЭФ НИУ ВШЭ. Я стремлюсь к успеху, хочу быть экономистом и помогать своей семье и близким!», – рассказал Григорий Цинамдзгвришвили.

Фото – телеканал «Россия»

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