SISTEMA GALLERY, которая специализируется на работе с талантливыми и перспективными художниками из России и Европы, открыла масштабную выставку, где представила произведения 55 авторов в начале творческой карьеры.

Проект «Быстрые свидания. Тренды арт-рынка в работах молодых художников» рассказывает о тенденциях, возникших в мире современного искусства в последнее десятилетие через работы молодых художников. Это и волна нового наивного стиля 2020-х, который проявился и в дизайне, и в одежде, и в татуировках. И влияние цифровых технологии, и интернет-культура, и мультивселенные современных видеоигр, и кино, и нейросети. При этом искусство находится между двумя противоположными тенденциями: влиянием цифровых технологий и нейросетей и возвращением к ремесленным и рукодельным практикам – среди 250 экспонатов экспозиции есть как живопись, инсталляции и фотография, так и керамика, стекло, металл, текстиль. Куратором выставки-исследования выступила Надя Октябрь.

Гостей встречала директор галереи Анастасия Волкова, среди первых посетителей были: Азамат Цебоев, Наталья Спирина, Александр Радаев, Анастасия Гребёнкина, Анастасия Кольцова, Анзор Канкулов, Влад Лисовец, Дмитрий Исхаков, Елена Дудина, Иван Агуреев, Инесса Мертей, Ирина Йовович, Константин Андрикопулос, Константин Гайдай, Мария Лобанова, Мария Цигаль, Олег Шаран, Олеся Кожина-Бословяк, Татьяна Столяр, Юля Музыка.