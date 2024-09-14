РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваБыстрые свидания. Тренды арт-рынка в работах молодых художников

Быстрые свидания. Тренды арт-рынка в работах молодых художников

editor
By editor
43
systema gallery

SISTEMA GALLERY, которая специализируется на работе с талантливыми и перспективными художниками из России и Европы, открыла масштабную выставку, где представила произведения 55 авторов в начале творческой карьеры.

Проект «Быстрые свидания. Тренды арт-рынка в работах молодых художников» рассказывает о тенденциях, возникших в мире современного искусства в последнее десятилетие через работы молодых художников. Это и волна нового наивного стиля 2020-х, который проявился и в дизайне, и в одежде, и в татуировках. И влияние цифровых технологии, и интернет-культура, и мультивселенные современных видеоигр, и кино, и нейросети. При этом искусство находится между двумя противоположными тенденциями: влиянием цифровых технологий и нейросетей и возвращением к ремесленным и рукодельным практикам – среди 250 экспонатов экспозиции есть как живопись, инсталляции и фотография, так и керамика, стекло, металл, текстиль. Куратором выставки-исследования выступила Надя Октябрь.

Гостей встречала директор галереи Анастасия Волкова, среди первых посетителей были: Азамат Цебоев, Наталья Спирина, Александр Радаев, Анастасия Гребёнкина, Анастасия Кольцова, Анзор Канкулов, Влад Лисовец, Дмитрий Исхаков, Елена Дудина, Иван Агуреев, Инесса Мертей, Ирина Йовович, Константин Андрикопулос, Константин Гайдай, Мария Лобанова, Мария Цигаль, Олег Шаран, Олеся Кожина-Бословяк, Татьяна Столяр, Юля Музыка.

Предыдущая статья
Электротеатр Станиславский открывает новый сезон
Следующая статья
Опубликован трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru