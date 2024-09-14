Электротеатр Станиславский открывает новый сезон

13 сентября состоялся сбор труппы. Художественный руководитель Борис Юхананов и директор Ирина Золина объявили о планах Электротеатра на сезон 2024/2025.

Один из важнейших проектов сезона будет связан с именем режиссера Анатолия Васильева – спектакль «Западная пристань» по пьесе французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса, открытые репетиции которого были представлены ранее в МХТ им. А.П. Чехова. В спектакле примут участие актеры МХТ Надежда Калеганова, Мухтар-Али Мурзин, Лаура Пицхелаури, Николай Романов, а также французская актриса Валери Древиль. Премьера состоится во второй половине сезона на Основной сцене.

Весной на Основной сцене запланирована премьера большого проекта Бориса Юхананова, трилогии под названием «Пикник». Проект осуществляется в тесном сотрудничестве с четырьмя актрисами театра: Ириной Савицковой, Аллой Казаковой, Ириной Гриневой и Марией Беляевой. Художник-постановщик трилогии – Юрий Хариков, художник по костюмам – Анастасия Нефёдова, художник по свету – Алексей Наумов. Композиторами проекта выступают Николай Попов, Роман Жауров, Александр Белоусов, инженером по звуку – Олег Макаров.

Перед публичной премьерой в ноябре, декабре и феврале пройдут съемки будущего фильма на основе трилогии «Пикник» – как и в случае с «Пиноккио», Борис Юхананов совместно с оператором Александром Ильховским создаст самостоятельное кинопроизведение.

Кроме того, на Основной сцене готовятся еще две премьеры: режиссер Евгений Бедняков, выпускник МИР-4, поставивший в Электротеатре «Фантазии Фарятьева» и «Мамочку», начинает работу над «Процессом» Кафки, премьера которого запланирована на следующее лето; а Мария Шмаевич, ученица Анатолия Васильева и педагог по биомеханике, поставит спектакль по пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины», премьера которого состоится осенью следующего сезона.

В январе Электротеатр сконцентрирует деятельность на своем десятилетии. Месяц начнется с премьеры «Сказок сна» – видео арт балета от режиссера и видеохудожника Ильи Старилова и хореографа Владимира Варнавы, в котором объединяются фантазии и сны разных сказочных героев. «Сказки сна» – совместный проект Электротеатра и продюсерской компании «S+AR+HIVE». Дальше зрителей ждут показы знаковых спектаклей репертуара – «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр» Бориса Юхананова и «Вакханки» Теодороса Терзопулоса с первым составом исполнителей. В течение месяца планируются выставки, показы фильмов и другие мероприятия, посвященные десятилетию Электротеатра. Празднование завершится большим концертом артистов театра под музыкальным руководством Арины Зверевой.

В новом сезоне Электротеатр продолжит работать в направлении современной академической музыки. С 25 октября на Основной сцене в рамках проекта «Опера. Нон-стоп» в режиме видео инсталляции будут показаны две камерные оперы композитора и режиссера Александра Белоусова «Маниозис-1+2» и «Книга Серафима»: имевшие яркую сценическую судьбу и отмеченные профессиональными премиями спектакли будут представлены в новом формате.

Осенью Электротеатр возвращается к сотрудничеству с фестивалем КАРО.Арт.

«Электротеатр продолжит и программу детских концертов – «ПИОМФ. В гостях у дяди Бори», семейный концерт по песням из отечественных мультипликационных фильмов, пройдет на Основной сцене 12 и 13 октября. Режиссеры концерта – Антон Косточкин и Дмитрий Чеботарев, музыкальный руководитель – Арина Зверева.

В октяюбре на Малой сцене мы покажем премьерный спектакль-путешествие Александра Синюкова «Моя тетрадь в клеточку», сложенный из авторских песен, рисунков и рассказов про ценность частного опыта. Гастроли спектакля пройдут в Уфе 27 сентября на сцене Национального Молодежного театра имени Мустая Карима.

В новом сезоне проект Электротеатра «Дебюты» для молодых режиссеров развернется в самых разных пространствах театра. Один из дебютов состоится 8 и 9 октября – Электротеатр покажет танцевальный диптих [WI MEN] режиссера-хореографа Лины Лангнер в фойе», – рассказали на встрече руководители театра Борис Юханов и Ирина Золина.

Фото – Олимпия ОРЛОВА