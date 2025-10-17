Бывший гаишник пошёл в таксисты, чтобы найти убийц жены, в сериале «Таксопарк №13»

Главный герой «Таксопарка №13» – инспектор ГИБДД Сергей Есаулов, который живет размеренной семейной жизнью, воспитывает 18-летнюю дочь и любит свою жену. Но однажды семейная ссора приводит к череде страшных событий и превращает жизнь Сергея в кошмар. Его дочь попадает в аварию, а жену Сергей обнаруживает мертвой в постели. Выясняется, что она была задушена его же ремнем. Главный герой мгновенно становится фигурантом уголовного дела, но не собирается просто ждать итогов расследования – Сергей решает самостоятельно найти убийц жены. Будучи отстраненным от службы, Есаулов устраивается на работу в городской таксопарк №13 и начинает поиски.

Сериал «Таксопарк №13» – это интригующая детективная история с ярким экшеном. Герою предстоит распутать сложное преступление, а опыт работы в МВД помогает ему в самых опасных ситуациях, из которых он попытается выбраться целым.

Главную роль в сериале исполнил Павел Харланчук. К нему в касте присоединились Никита Тарасов, Павел Чернышев, Алексей Дмитриев и Сослан Фидаров. Режиссер проекта – Павел Емелин, автор сценария – Валентин Савицкий. Оператор — Андрей Вакорин. Продюсерами выступили Максим Королев, Ольга Журавлёва, Владимир Тюлин и Анатолий Тупицын.

Производство: РЕН ТВ, кинокомпания «Альянс».