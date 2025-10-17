Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноБывший гаишник пошёл в таксисты, чтобы найти убийц жены, в сериале «Таксопарк...

Бывший гаишник пошёл в таксисты, чтобы найти убийц жены, в сериале «Таксопарк №13»

T1
By T1
73
таксопарк 13

Главный герой «Таксопарка №13» – инспектор ГИБДД Сергей Есаулов, который живет размеренной семейной жизнью, воспитывает 18-летнюю дочь и любит свою жену. Но однажды семейная ссора приводит к череде страшных событий и превращает жизнь Сергея в кошмар. Его дочь попадает в аварию, а жену Сергей обнаруживает мертвой в постели. Выясняется, что она была задушена его же ремнем. Главный герой мгновенно становится фигурантом уголовного дела, но не собирается просто ждать итогов расследования – Сергей решает самостоятельно найти убийц жены. Будучи отстраненным от службы, Есаулов устраивается на работу в городской таксопарк №13 и начинает поиски.

Сериал «Таксопарк №13» – это интригующая детективная история с ярким экшеном. Герою предстоит распутать сложное преступление, а опыт работы в МВД помогает ему в самых опасных ситуациях, из которых он попытается выбраться целым.

Главную роль в сериале исполнил Павел Харланчук. К нему в касте присоединились Никита Тарасов, Павел Чернышев, Алексей Дмитриев и Сослан Фидаров. Режиссер проекта – Павел Емелин, автор сценария – Валентин Савицкий. Оператор — Андрей Вакорин. Продюсерами выступили Максим Королев, Ольга Журавлёва, Владимир Тюлин и Анатолий Тупицын.

Производство: РЕН ТВ, кинокомпания «Альянс».

Предыдущая статья
Минаева выпустила OST к новому сериалу «День семьи»
Следующая статья
VIII Международный фестиваль театрального искусства «ТЕРРИТОРИЯ ЖЕСТА» подвел итоги

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru