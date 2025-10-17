Минаева выпустила OST к новому сериалу «День семьи»

Комедийный сериал «День семьи» — история о большой дружной семье — родителях и их взрослых детях, которые постоянно попадают в комичные обстоятельства, знакомые каждому из нас.

Важную роль в проекте играет музыка. Она сопровождает картину, создавая настроение, передает атмосферу и помогает лучше понять героев. Обычно о музыкальном оформлении фильмов и сериалов редко рассказывают, но для «Дня семьи» это отдельная глава.

Оригинальную песню специально для сериала написала известная российская певица Минаева (Ксения Минаева), покорившая в прошлом году все отечественные музыкальные и стриминговые чарты своим хитом «Шоколадка».

«Я старалась уловить настроение сериала и выразить его в музыке. Песня вместе с аранжировкой родилась у меня за одну ночь. Оказалось, что она идеально передаёт атмосферу истории, рассказанной в сериале. Но, что очень приятно, как мой сольный трек его тоже можно и нужно слушать — он живёт своей жизнью», — рассказала Минаева.