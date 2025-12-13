Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUСлово «зумер» стало абсолютным лидером 2025 года

Слово «зумер» стало абсолютным лидером 2025 года

T1
By T1
108
зумер - слово года
Изображение: нейросеть

Слово «зумер» стало абсолютным лидером: его выбрали 42 % участников-экспертов. В четвёрке лидеров оказались слова «выгорание» (38 %), «ред-флаг» (37 %) и «промпт» (36 %).

Главное слово отбирали члены экспертного жюри из всех регионов России методом рейтингового голосования: филологам было предложено выбрать от одного до трёх слов из 12 слов, вошедших в шорт-лист. В голосовании участвовали 469 филологов из 23 федеральных округов: молодые специалисты, преподаватели и учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Екатеринбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского и других городов.

Экспертное голосование — заключительный этап выбора слова года. Изначально отбираются такие слова, которые не имеют толкования в словарях, но уже устойчиво вошли в речь всех поколений. После этого специалисты занимаются статистической проверкой слов в СМИ, поисковых запросах и на интернет-страницах, чтобы отсеять слова-однодневки.

Важный параметр отбора — наличие значимого количества упоминаний слова в логах Грамоты. Рост числа запросов с новым словом означает, что у носителей языка появляется потребность узнать, какая норма действует, проверить правописание или выяснить значение слова. Таким образом Грамота фиксирует, что есть лакуна: слово уже используется, а словарного толкования, норм его написания, произношения пока нет.

«Слово “зумер” вошло в публицистику и активно употребляется в СМИ, поскольку об этом поколении сейчас много говорят и пишут. И очень показательно, что именно сегодня оно на слуху у всех, ведь зумеры родились в 2000-х; это те самые «новые взрослые», которые ворвались в нашу жизнь, развиваются, принимают решения и строят наше будущее. Не могу не заметить, что “Грамота.ру” — это тоже зумер: в этом году мы отмечаем 25-летие», — рассказывает руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.

По материалам сайта Грамота.Ру

Предыдущая статья
«Великий и могучий» — история о том, что только не сделаешь ради любви
Следующая статья
Ассоциация художников-пленэристов создаст серию картин в Музее Михаила Булгакова

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru