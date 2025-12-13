Слово «зумер» стало абсолютным лидером 2025 года

Слово «зумер» стало абсолютным лидером: его выбрали 42 % участников-экспертов. В четвёрке лидеров оказались слова «выгорание» (38 %), «ред-флаг» (37 %) и «промпт» (36 %).

Главное слово отбирали члены экспертного жюри из всех регионов России методом рейтингового голосования: филологам было предложено выбрать от одного до трёх слов из 12 слов, вошедших в шорт-лист. В голосовании участвовали 469 филологов из 23 федеральных округов: молодые специалисты, преподаватели и учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Екатеринбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского и других городов.

Экспертное голосование — заключительный этап выбора слова года. Изначально отбираются такие слова, которые не имеют толкования в словарях, но уже устойчиво вошли в речь всех поколений. После этого специалисты занимаются статистической проверкой слов в СМИ, поисковых запросах и на интернет-страницах, чтобы отсеять слова-однодневки.

Важный параметр отбора — наличие значимого количества упоминаний слова в логах Грамоты. Рост числа запросов с новым словом означает, что у носителей языка появляется потребность узнать, какая норма действует, проверить правописание или выяснить значение слова. Таким образом Грамота фиксирует, что есть лакуна: слово уже используется, а словарного толкования, норм его написания, произношения пока нет.

«Слово “зумер” вошло в публицистику и активно употребляется в СМИ, поскольку об этом поколении сейчас много говорят и пишут. И очень показательно, что именно сегодня оно на слуху у всех, ведь зумеры родились в 2000-х; это те самые «новые взрослые», которые ворвались в нашу жизнь, развиваются, принимают решения и строят наше будущее. Не могу не заметить, что “Грамота.ру” — это тоже зумер: в этом году мы отмечаем 25-летие», — рассказывает руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.

По материалам сайта Грамота.Ру