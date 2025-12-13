Ассоциация художников-пленэристов создаст серию картин в Музее Михаила Булгакова

Музей Михаила Булгакова и некоммерческая организация «Ассоциация художников-пленэристов» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого партнерства будет реализован художественный проект, посвященный булгаковским адресам в Москве.

В течение года художники ассоциации примут участие в тематических пленэрных сессиях, на которых будут запечатлевать четыре времени года во дворе дома на Большой Садовой улице: проект стартовал в декабре 2025 и завершится осенью 2026 года. Кроме того, художники создадут серию картин, в центре внимания которых окажется и сама «нехорошая квартира», и знаменитый подъезд дома 10 на Большой Садовой, а также другие булгаковские адреса.

«Зарисовки» с тематических плэнеров художники будут публиковать на своих страницах в социальных сетях. Результатом работы станет выставка, которая планируется к открытию осенью 2026 года в честь 135-летия Михаила Булгакова и начала жизни в доме на Большой Садовой. Зрители увидят, как одно пространство вдохновляет на множество художественных интерпретаций.

Художники сконцентрируют внимание на образе города и постараются передать его атмосферу — как прижизненную Булгакову, так и современную. Эти произведения дадут современному поколению возможность взглянуть на писателя с новой стороны.

Цель проекта — создать для города новый, живой культурный маршрут и обогатить палитру московских арт-событий, а также объединить поклонников Булгакова, любителей живописи, жителей города и туристов, предложив им общий опыт и новый повод для посещения дома на Большой Садовой, 10 и «нехорошей квартиры».

Фото предоставлены пресс-службой Музея Михаила Булгакова