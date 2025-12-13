Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваАссоциация художников-пленэристов создаст серию картин в Музее Михаила Булгакова

Ассоциация художников-пленэристов создаст серию картин в Музее Михаила Булгакова

T1
By T1
105
Плэнер в нехорошей квартире

Музей Михаила Булгакова и некоммерческая организация «Ассоциация художников-пленэристов» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого партнерства будет реализован художественный проект, посвященный булгаковским адресам в Москве.

В течение года художники ассоциации примут участие в тематических пленэрных сессиях, на которых будут запечатлевать четыре времени года во дворе дома на Большой Садовой улице: проект стартовал в декабре 2025 и завершится осенью 2026 года. Кроме того, художники создадут серию картин, в центре внимания которых окажется и сама «нехорошая квартира», и знаменитый подъезд дома 10 на Большой Садовой, а также другие булгаковские адреса.

«Зарисовки» с тематических плэнеров художники будут публиковать на своих страницах в социальных сетях. Результатом работы станет выставка, которая планируется к открытию осенью 2026 года в честь 135-летия Михаила Булгакова и начала жизни в доме на Большой Садовой. Зрители увидят, как одно пространство вдохновляет на множество художественных интерпретаций.

Плэнер в нехорошей квартире

Художники сконцентрируют внимание на образе города и постараются передать его атмосферу — как прижизненную Булгакову, так и современную. Эти произведения дадут современному поколению возможность взглянуть на писателя с новой стороны.

Цель проекта — создать для города новый, живой культурный маршрут и обогатить палитру московских арт-событий, а также объединить поклонников Булгакова, любителей живописи, жителей города и туристов, предложив им общий опыт и новый повод для посещения дома на Большой Садовой, 10 и «нехорошей квартиры».

Фото предоставлены пресс-службой Музея Михаила Булгакова

Предыдущая статья
Слово «зумер» стало абсолютным лидером 2025 года
Следующая статья
Более 2,6 тысяч раритетов пополнили фонды Музея Победы в 2025 году

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru