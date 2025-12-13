«Как Гринч украл Рождество»: актер Джим Керри рассказал о «пытках» на съемках фильма

К 25-летию фильма «Как Гринч украл Рождество» (2000) актер Джим Керри (известный по фильмам «Маска» и «Эйс Вентура» — прим. ред.) и съемочная группа поделились новыми подробностями о чрезвычайно сложном процессе съемок. Несмотря на то, что картина Рона Ховарда стала кассовым хитом, для самого Керри работа над ролью оказалась мучительным испытанием.

Изначально студия Universal предлагала радикально упростить грим — просто покрасить актера в зеленый цвет, чтобы зрители видели его узнаваемое лицо. Однако легендарный гример, лауреат «Оскара» Рик Бейкер, настаивал на полном превращении Керри в фантастического персонажа из книги доктора Сьюза. Чтобы повлиять на решение студии, Бейкер через популярный в то время киносайт спровоцировал волну возмущения среди фанатов, которые не хотели видеть «зеленого Джима Керри», а желали настоящего Гринча. В итоге студия согласилась с концепцией полного перевоплощения.

Это решение стало тяжёлым испытанием для актера:

Из-за конструкции маски Керри не мог дышать носом и был вынужден весь съемочный день дышать только ртом. Костюм: Его сшили из невыносимо колючей шерсти яка, что вызывало постоянный зуд и раздражение.

Керри был настолько предан реализму, что даже отказался от цифровой коррекции глаз в пользу настоящих зеленых линз, которые причиняли боль. По словам режиссера Рона Ховарда, в первые дни из-за дискомфорта у актера случались панические атаки, он лежал на полу с бумажным пакетом для дыхания и даже был готов вернуть гонорар в 20 миллионов долларов, чтобы покинуть проект.

Ситуацию спасло необычное вмешательство. На съемочную площадку пригласили Ричарда Марцинко — специалиста, который обучал военных и сотрудников спецслужб выдерживать пытки. Он дал Керри практические советы по преодолению приступов паники: от резких физических воздействий на себя до смены обстановки и множества сигарет (для чего пришлось использовать длинный мундштук, чтобы не поджечь костюм). Также актеру помогали песни группы Bee Gees, которые он постоянно слушал во время трехчасового нанесения грима.

Художник-гример Кадзухиро Цудзи, ежедневно работавший с Керри, позже признался, что из-за напряженной атмосферы в гримерке ему самому потребовалась помощь психотерапевта. Актер был крайне требователен к деталям и каждый день указывал на малейшие, как ему казалось, несоответствия в цвете грима.

В более поздних интервью Джим Керри выразил готовность снова сыграть Гринча, но только с использованием современной технологии захвата движения (motion capture), которая избавила бы от физических мучений, связанных с гримом и костюмом.