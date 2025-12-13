Более 2,6 тысяч раритетов пополнили фонды Музея Победы в 2025 году

В 2025 году фонды Музея Победы пополнили более 2,6 тысяч предметов. Это почти на 30% больше, чем в прошлом. Среди новых экспонатов — личные вещи, элементы формы и обмундирования бойцов Красной армии, документы, награды, фотографии, предметы искусства, находки поисковых отрядов. Всего же в фондах Музея Победы хранится 834 тысячи предметов.

«Мы рады, что в год 80-летия Победы у людей вырос интерес к своей семейной истории, к судьбам своих родных, переживших военные годы и внесших вклад в разгром нацизма. При этом многие понимают, что эти семейные реликвии должны «рассказывать» о героях не только их близким, но и тысячам других людей. И что по-настоящему сохранить в веках эти предметы можно только в музее. Поэтому с каждым годом растет число людей, которые принимают решение передать раритеты из своей личной коллекции к нам в музей», — отметили в Музее Победы.

Всего в этом году собрание музея пополнили 316 фронтовых писем, 204 газеты и журнала, 237 фотографий и альбомов, 227 графических, живописных и декоративно-прикладных работ, 314 наград и знаков отличия, 235 наградных документов, 228 книг и брошюр, 82 предмета быта середины ХХ века, 206 уникальных документов личного происхождения и другие реликвии.

Значительную часть новых поступлений составляют вещи участников Великой Отечественной войны. Это, например, фотографии и документы маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которые разыскали и выкупили в Канаде наши соотечественники, а также фотографии легендарного Евгения Халдея, которые передал музею на Поклонной горе немецкий коллекционер. Внучки Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Василия Даниловича Соколовского пожертвовали Музею Победы личные вещи своего деда, а дочь Героя Советского Союза старшего лейтенанта Василия Иосифовича Левицкого — коллекцию орденов с наградными документами, в том числе медаль «Золотая Звезда». Среди материалов, поступивших на вечное хранение, — лист записной книжки с автографом Героя Советского Союза Михаила Егорова, водрузившего Красное Знамя над Рейхстагом, повестка и служебная книжка красноармейца, будущего народного артиста СССР Юрия Озерова. Фонды музея на Поклонной горе пополнили личные вещи моряков и пехотинцев, разведчиков и летчиков, медсестер и тружеников тыла.

Одно из самых значимых поступлений — личный комплекс фронтовика, заслуженного деятеля искусств России, художника Виктора Ивановича Макеева. Его вдова Ирина Алексеевна Николаева передала в дар Музею 120 раритетов. Это живописные работы, рисунки, военная форма, предметы быта. Коллекцию графических и живописных работ Музея Победы в этом году также пополнили произведения члена Московской организации Союза художников Игоря Леонидовича Мануйлова. Вдова народного художника России Геннадия Доброва «Бред преследования» передала Музею Победы масштабную картину «Бред преследования». В основе полотна сюжет о том, как человек, служивший в годы Великой Отечественной войны полицаем, после войны прятался от людей и сошел с ума. После неудачного самоубийства его ночью в грозу подобрал дорожный патруль. На картине изображена сцена в больнице в момент раскрытия истории героя.

Свой вклад внесли и учреждения. Так, в дар Музею Победы были переданы раритеты военных лет из коллекции завода «Калибр» — первого в СССР крупного специализированного предприятия по выпуску точных измерительных приборов. Школьные музеи также пожертвовали реликвии героев из своих собраний: московская школа №201 — вещи Зои Космодемьянской, МБОУ «Лицей №1» округа Муром Владимирской области — Николая Гастелло и др.

Часть переданных предметов уже в ближайшее время будет представлена в обновляемом выставочном проекте «Семейные реликвии».

«Каждый новый экспонат — это важная часть нашей коллекции, значимый вклад в сохранение памяти о героических страницах истории Великой Отечественной войны. Принять участие в пополнении фондов Музея Победы могут все желающие. Передать в дар главному военно-историческому музею страны можно предметы довоенного и военного периодов», — подчеркнула главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.