«Великий и могучий» — история о том, что только не сделаешь ради любви

великий и могучий
Фото: пресс-служба студии Пензфильммаш

Комедийный сериал «Великий и могучий» от студии Пензфильммаш — история о том, что ради любви человек способен меняться самым неожиданным образом.

Главный герой Игорь — провинциальный криминальный «решала», который неожиданно влюбляется в девушку Лизу после случайного ДТП. Однако на пути к счастью стоит грозная мама Лизы, мэр города. Чтобы получить её благословение, Игорь должен совершить, казалось бы, невозможное: перестать сквернословить (и скверномыслить) и научиться правильно говорить на «великом и могучем русском языке».

Так Игорь становится учеником лучшего педагога в городе — педантичной Нины Владимировны Архангельской. Но бросать своё «ремесло» он не собирается. В результате строгая учительница оказывается невольным компаньоном Игоря в череде комичных и рискованных ситуаций, одновременно пытаясь научить его решать проблемы не кулаками, а словами и приемами классической литературы.

В сериале снялись Семён Молоканов, Елена Сафонова, Алёна Митрошина, Юлия Волкова, Олег Васильков, Екатерина Ильина, Павел Стонт, Николай Иванов, Иван Батарев, Марк Вдовин, Бесо Гатаев, Джалил Асретов и другие.

Сериал создан компанией «Пензфильммаш», режиссёр — Алексей Кокорин, продюсер — Семён Молокановов.

