VIII Международный фестиваль театрального искусства «ТЕРРИТОРИЯ ЖЕСТА» подвел итоги

В московском Театре Мимики и Жеста Всероссийского общества глухих состоялось главное событие международного уровня в мире неслышащих — VIII фестиваль театрального искусства «ТЕРРИТОРИЯ ЖЕСТА». Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, национального проекта Семья и представило вниманию зрителей постановки российских и зарубежных творческих коллективов. На сцене театра выступали участники из Санкт-Петербурга, Ижевска, Томска и других городов РФ, а также представители Индии, Бахрейна, Чехии и Белоруссии.
В этом году участие в фестивале приняло около 200 участников. В течение семи дней мероприятия гостям представят 14 спектаклей. Кроме того, были проведены блок визуальной миниатюры с участием артистов из различных регионов России и зарубежья, творческий вечер, посвященный Александру Мартьянову, и круглый стол на тему «Сценическое искусство на РЖЯ».
В фестивале приняли участие:
- Театр Мимики и Жеста (Москва),
- Московская концертно-театральная шоу-студия «Вместе» ГМКЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского,
- Санкт-Петербургский театр глухих,
- Муниципальный театр жеста «Индиго» (Томск),
- Творческий коллектив «Зажигай» (Ижевск),
- Творческий коллектив «Ритм сердца» (Челябинск),
- Творческий коллектив «Театр ЫМ» (Казань),
- Творческий коллектив «Космическая молодежь» (Калуга),
- Творческий коллектив «Багуловый край» (Чита),
- Народный молодежный театр эстрады Республиканского Дворца культуры имени Н.Ф. Шарко Белорусского общества глухих (Минск),
- Deaf Entertainment (Мумбаи), Индия,
- Bahrain Deaf Society, Бахрейн,
- Творческий коллектив из Чехии.
Жюри фестиваля возглавила Ирина Безрукова — известная актриса и телеведущая, также в его состав войдут известные театральные деятели — Игорь Чигасов, Юлия Чекмасова, Станислав Васильев, Сергей Семененко и Яна Балачевцева.
«Я с удовольствием приняла предложение возглавить жюри фестиваля, — говорит Ирина Безрукова. — Поскольку считаю очень важным, чтобы театральное искусство была доступно всем. Театр на жестовом языке отличается невероятной выразительностью. Незнакомому с ним человеку даже трудно себе представить, насколько ярко и глубоко может выразить чувства и мысли жест. Я искренне рада что фестиваль дает возможности коллективам из разных стран показать свои работы. Уверена, это будет чрезвычайно интересно увидеть и московскому зрителю, и мне, как профессионалу».
Представленные постановки были интересны и для слышащих зрителей не только благодаря профессиональному синхронному переводу, но и потому что язык искусства и подлинного театра понятен всем без лишних слов.
На торжественной церемонии закрытия фестиваля участников и гостей фестиваля приветствовал Александр Бочков, президент ОООИ «Всероссийское общество глухих»: «Приветствую всех участников и гостей фестиваля “Территория жеста”. Очень хорошо, что фестиваль развивается, что в нем принимают участие театральные коллективы не только со всей России, но и из разных стран. География фестиваля с каждым годом растет. И хотелось бы, чтобы он и дальше рос и развивался. В каждом регионе России работает много дворцов культуры для неслышащих и слабослышащих людей — людей увлеченных, творческих. Я считаю, что нужно развивать культуру, театральные и творческие коллективы, чтобы с каждым годом все больше и больше участников становилось у “Территории жеста”».
После этого были вручены заслуженные награды.
Яна Балачевцева — член жюри, президент Международного фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest вручила специальные призы жюри фестиваля:
- Специальный приз Жюри «За актерский ансамбль» — спектакль «Помнит сердце, не забудет никогда…», режиссер-постановщик Роман Николаев, Творческий коллектив неслышащих артистов «Зажигай», г. Ижевск (Россия).
- Специальный приз Жюри «За создание целостного визуального образа» — спектакль «Село Ромашкино и его обитатели», режиссер-постановщик Александр Постников, Муниципальный театр жеста «Индиго», г. Томск (Россия).
- Специальный приз Жюри «За социальную открытость» — спектакль «The Wrath of Kaali» (Гнев Кали), режиссер-постановщик Марвин Перейра, Deaf Entertainment, г. Мумбаи (Индия).
- Специальный приз Жюри «За жизнеутверждающую тему» — спектакль «ЖиВи», режиссер-постановщик Анастасия Балагурова, коллектив «Багуловый край» Забайкальского РО ОООИ «ВОГ» г. Чита (Россия).
Затем для вручения двух значимых наград на сцену пригласили члена жюри, театрального режиссера Станислава Васильев:
- Номинация «Дебют фестиваля “Территория Жеста”» — спектакль «ЫМ» («Жест»), режиссеры-постановщики Ангелина Мигранова и Родион Сабиров, Коллектив «Театр ЫМ», г. Казань (Россия).
- Номинация «Никто не забыт, ничто не забыто…» — спектакль «Не/женское дело», режиссеры-постановщики Денис Морозов и Анастасия Пахомова, Инклюзивная творческая лаборатория Инновационный культурный центр (ИКЦ), Коллектив «Космическая молодежь», г. Калуга (Россия).
Следующий блок награждений, на сцене член жюри Игорь Чигасов — актер, театральный режиссер, педагог, руководитель театра TOGGER:
- Номинация «Лучшее художественное оформление спектакля» — спектакль «Парк культуры», режиссер-постановщик Радик Рябков, Коллектив «Ритм сердца» г. Челябинск (Россия).
- Номинация «Лучшая режиссерская работа» — Акиль Ахмед, спектакль “The Stolen Voice” («Украденный голос»), Bahrain Deaf Society (Общество глухих Бахрейна), Бахрейн.
Член жюри, ведущий мастер сцены Театра Мимики и Жеста Сергей Семененко вручил награды за актерскую работу:
- Номинация «Лучшая мужская роль второго плана» — Роман Лелюк за роль Секунда в спектакле «Время», АНО «Санкт-Петербургский театр глухих», г. Санкт-Петербург (Россия).
- Номинация «Лучшая женская роль второго плана» — Анастасия Заитова за роль Глории в спектакле «Четыре невесты сантехника Струева», Театр Мимики и Жеста, г. Москва (Россия).
- Номинация «Лучшая мужская роль» — Николай Андрюхин за роль Чарли в спектакле «Чарли», Концертно-театральная шоу-студия «Вместе» ГМКЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского, г. Москва (Россия).
- Номинация «Лучшая женская роль» — Наталья Демина за роль Мариэтты Шагинян в спектакле «Не/женское дело», Инклюзивная творческая лаборатория Инновационный культурный центр (ИКЦ), Коллектив «Космическая молодежь», г. Калуга (Россия).
Член жюри, педагог, театральный режиссер Юлия Чекмасова вручила награды за лучшие театральные постановки:
- Номинация «Лучший драматический спектакль» — спектакль «Чарли», режиссер-постановщик Анна Балушева, Концертно-театральная шоу-студия «Вместе» ГМКЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского, г. Москва (Россия).
- Номинация «Лучший музыкальный спектакль» — спектакль «Время», режиссер-постановщик Ангелина Белостоцкая, АНО «Санкт-Петербургский театр глухих», г. Санкт-Петербург (Россия).
- Номинация «Лучший пластический спектакль» — спектакль “The Stolen Voice” («Украденный голос»), Bahrain Deaf Society (Общество глухих Бахрейна), Бахрейн.
Награждение участников блока Визуальных миниатюр или, как их называют между собой участники фестиваля, VV — сокращение от Visual Vernacular, провел председатель Оргкомитета фестиваля «Территория жеста», художественный руководитель Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин. Он сказал много теплых слов в адрес участников блока Визуальных миниатюр и объявил решение — всем без исключения вручить медали. После чего отметил нескольких призеров:
- Специальный приз Жюри «За высокое профессиональное мастерство» — Юлия Агапова, Театр Мимики и Жеста, г. Москва (Россия).
- Специальный приз Жюри «За высокое профессиональное мастерство» — Вадим Николаев, Театр Мимики и Жеста, г. Москва (Россия).
- Номинация «Лучшая визуальная миниатюра» — миниатюра «Муха» в исполнении Евгения Валуева, г. Нижний Новгород (Россия).
Наконец, слово взяла председатель жюри фестиваля, актриса театра, кино и озвучания, тифлокомментатор категории «Мастер» Ирина Безрукова: «Я — актриса театра и кино, но в первую очередь — театральная актриса. И то, что здесь — на VIII Международном фестивале — большое внимание уделяется театру, театральному искусству — для меня очень важно. Хочу сказать, что сегодня увидела среди участников фестиваля своих коллег, с которыми я работала на одной сцене, и это очень приятно. Здесь сегодня представлено очень много городов и стран и это важно для развития такого уникального в своем роде фестиваля как “Территория жеста”».
Председатель жюри вручила награду в номинации «Лучший театральный коллектив». Им стал Народный молодежный театр эстрады Республиканского Дворца культуры имени Н.Ф. Шарко Общественного объединения «Белорусское общество глухих», г. Минск (Беларусь).
С заключительным словом выступил Роберт Фомин: «Сейчас мне становится грустно. Как быстро пролетело время. Казалось бы, только начали готовиться, только Оргкомитет собирался для обсуждений, раздавались поручения, и вот — фестиваль быстро-быстро промелькнул. И что же я должен сказать? В первую очередь, я хочу сказать слова благодарности своей команде — коллективу Театра Мимики и Жеста — любимому коллективу! Отдельно хочу поблагодарить за поддержку, в том числе и финансовую, Министерство культуры Российской Федерации и Национальный проект “Семья”. Конечно же? слова благодарности Всероссийскому обществу глухих. И слова любви — нашим дорогим зрителям. Официально заявляю, что IX фестиваль будет обязательно! Следите за новостями на сайте театра, а также в социальной сети “ВКонтакте” и на официальном канале театра в Телеграме. На этом VIII Международный фестиваль театрального искусства “Территория жеста” объявляю закрытым!»
В завершении церемонии прозвучал гимн фестиваля «Территория жеста», артисты театра в вечерних нарядах вышли на сцену, чтобы исполнить его вместе со всеми зрителями.