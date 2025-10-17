VIII Международный фестиваль театрального искусства «ТЕРРИТОРИЯ ЖЕСТА» подвел итоги

В московском Театре Мимики и Жеста Всероссийского общества глухих состоялось главное событие международного уровня в мире неслышащих — VIII фестиваль театрального искусства «ТЕРРИТОРИЯ ЖЕСТА». Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, национального проекта Семья и представило вниманию зрителей постановки российских и зарубежных творческих коллективов. На сцене театра выступали участники из Санкт-Петербурга, Ижевска, Томска и других городов РФ, а также представители Индии, Бахрейна, Чехии и Белоруссии.

В этом году участие в фестивале приняло около 200 участников. В течение семи дней мероприятия гостям представят 14 спектаклей. Кроме того, были проведены блок визуальной миниатюры с участием артистов из различных регионов России и зарубежья, творческий вечер, посвященный Александру Мартьянову, и круглый стол на тему «Сценическое искусство на РЖЯ».

В фестивале приняли участие:

Театр Мимики и Жеста (Москва),

Московская концертно-театральная шоу-студия «Вместе» ГМКЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского,

Санкт-Петербургский театр глухих,

Муниципальный театр жеста «Индиго» (Томск),

Творческий коллектив «Зажигай» (Ижевск),

Творческий коллектив «Ритм сердца» (Челябинск),

Творческий коллектив «Театр ЫМ» (Казань),

Творческий коллектив «Космическая молодежь» (Калуга),

Творческий коллектив «Багуловый край» (Чита),

Народный молодежный театр эстрады Республиканского Дворца культуры имени Н.Ф. Шарко Белорусского общества глухих (Минск),

Deaf Entertainment (Мумбаи), Индия,

Bahrain Deaf Society, Бахрейн,

Творческий коллектив из Чехии.

Жюри фестиваля возглавила Ирина Безрукова — известная актриса и телеведущая, также в его состав войдут известные театральные деятели — Игорь Чигасов, Юлия Чекмасова, Станислав Васильев, Сергей Семененко и Яна Балачевцева.

«Я с удовольствием приняла предложение возглавить жюри фестиваля, — говорит Ирина Безрукова. — Поскольку считаю очень важным, чтобы театральное искусство была доступно всем. Театр на жестовом языке отличается невероятной выразительностью. Незнакомому с ним человеку даже трудно себе представить, насколько ярко и глубоко может выразить чувства и мысли жест. Я искренне рада что фестиваль дает возможности коллективам из разных стран показать свои работы. Уверена, это будет чрезвычайно интересно увидеть и московскому зрителю, и мне, как профессионалу».

Представленные постановки были интересны и для слышащих зрителей не только благодаря профессиональному синхронному переводу, но и потому что язык искусства и подлинного театра понятен всем без лишних слов.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля участников и гостей фестиваля приветствовал Александр Бочков, президент ОООИ «Всероссийское общество глухих»: «Приветствую всех участников и гостей фестиваля “Территория жеста”. Очень хорошо, что фестиваль развивается, что в нем принимают участие театральные коллективы не только со всей России, но и из разных стран. География фестиваля с каждым годом растет. И хотелось бы, чтобы он и дальше рос и развивался. В каждом регионе России работает много дворцов культуры для неслышащих и слабослышащих людей — людей увлеченных, творческих. Я считаю, что нужно развивать культуру, театральные и творческие коллективы, чтобы с каждым годом все больше и больше участников становилось у “Территории жеста”».

После этого были вручены заслуженные награды.

Яна Балачевцева — член жюри, президент Международного фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest вручила специальные призы жюри фестиваля:

Специальный приз Жюри «За актерский ансамбль» — спектакль «Помнит сердце, не забудет никогда…», режиссер-постановщик Роман Николаев, Творческий коллектив неслышащих артистов «Зажигай», г. Ижевск (Россия).

Специальный приз Жюри «За создание целостного визуального образа» — спектакль «Село Ромашкино и его обитатели», режиссер-постановщик Александр Постников, Муниципальный театр жеста «Индиго», г. Томск (Россия).

Специальный приз Жюри «За социальную открытость» — спектакль «The Wrath of Kaali» (Гнев Кали), режиссер-постановщик Марвин Перейра, Deaf Entertainment, г. Мумбаи (Индия).

Специальный приз Жюри «За жизнеутверждающую тему» — спектакль «ЖиВи», режиссер-постановщик Анастасия Балагурова, коллектив «Багуловый край» Забайкальского РО ОООИ «ВОГ» г. Чита (Россия).

Затем для вручения двух значимых наград на сцену пригласили члена жюри, театрального режиссера Станислава Васильев:

Номинация «Дебют фестиваля “Территория Жеста”» — спектакль «ЫМ» («Жест»), режиссеры-постановщики Ангелина Мигранова и Родион Сабиров, Коллектив «Театр ЫМ», г. Казань (Россия).

Номинация «Никто не забыт, ничто не забыто…» — спектакль «Не/женское дело», режиссеры-постановщики Денис Морозов и Анастасия Пахомова, Инклюзивная творческая лаборатория Инновационный культурный центр (ИКЦ), Коллектив «Космическая молодежь», г. Калуга (Россия).

Следующий блок награждений, на сцене член жюри Игорь Чигасов — актер, театральный режиссер, педагог, руководитель театра TOGGER:

Номинация «Лучшее художественное оформление спектакля» — спектакль «Парк культуры», режиссер-постановщик Радик Рябков, Коллектив «Ритм сердца» г. Челябинск (Россия).

Номинация «Лучшая режиссерская работа» — Акиль Ахмед, спектакль “The Stolen Voice” («Украденный голос»), Bahrain Deaf Society (Общество глухих Бахрейна), Бахрейн.

Член жюри, ведущий мастер сцены Театра Мимики и Жеста Сергей Семененко вручил награды за актерскую работу:

Номинация «Лучшая мужская роль второго плана» — Роман Лелюк за роль Секунда в спектакле «Время», АНО «Санкт-Петербургский театр глухих», г. Санкт-Петербург (Россия).

Номинация «Лучшая женская роль второго плана» — Анастасия Заитова за роль Глории в спектакле «Четыре невесты сантехника Струева», Театр Мимики и Жеста, г. Москва (Россия).

Номинация «Лучшая мужская роль» — Николай Андрюхин за роль Чарли в спектакле «Чарли», Концертно-театральная шоу-студия «Вместе» ГМКЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского, г. Москва (Россия).

Номинация «Лучшая женская роль» — Наталья Демина за роль Мариэтты Шагинян в спектакле «Не/женское дело», Инклюзивная творческая лаборатория Инновационный культурный центр (ИКЦ), Коллектив «Космическая молодежь», г. Калуга (Россия).

Член жюри, педагог, театральный режиссер Юлия Чекмасова вручила награды за лучшие театральные постановки:

Номинация «Лучший драматический спектакль» — спектакль «Чарли», режиссер-постановщик Анна Балушева, Концертно-театральная шоу-студия «Вместе» ГМКЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского, г. Москва (Россия).

Номинация «Лучший музыкальный спектакль» — спектакль «Время», режиссер-постановщик Ангелина Белостоцкая, АНО «Санкт-Петербургский театр глухих», г. Санкт-Петербург (Россия).

Номинация «Лучший пластический спектакль» — спектакль “The Stolen Voice” («Украденный голос»), Bahrain Deaf Society (Общество глухих Бахрейна), Бахрейн.

Награждение участников блока Визуальных миниатюр или, как их называют между собой участники фестиваля, VV — сокращение от Visual Vernacular, провел председатель Оргкомитета фестиваля «Территория жеста», художественный руководитель Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин. Он сказал много теплых слов в адрес участников блока Визуальных миниатюр и объявил решение — всем без исключения вручить медали. После чего отметил нескольких призеров:

Специальный приз Жюри «За высокое профессиональное мастерство» — Юлия Агапова, Театр Мимики и Жеста, г. Москва (Россия).

Специальный приз Жюри «За высокое профессиональное мастерство» — Вадим Николаев, Театр Мимики и Жеста, г. Москва (Россия).

Номинация «Лучшая визуальная миниатюра» — миниатюра «Муха» в исполнении Евгения Валуева, г. Нижний Новгород (Россия).

Наконец, слово взяла председатель жюри фестиваля, актриса театра, кино и озвучания, тифлокомментатор категории «Мастер» Ирина Безрукова: «Я — актриса театра и кино, но в первую очередь — театральная актриса. И то, что здесь — на VIII Международном фестивале — большое внимание уделяется театру, театральному искусству — для меня очень важно. Хочу сказать, что сегодня увидела среди участников фестиваля своих коллег, с которыми я работала на одной сцене, и это очень приятно. Здесь сегодня представлено очень много городов и стран и это важно для развития такого уникального в своем роде фестиваля как “Территория жеста”».

Председатель жюри вручила награду в номинации «Лучший театральный коллектив». Им стал Народный молодежный театр эстрады Республиканского Дворца культуры имени Н.Ф. Шарко Общественного объединения «Белорусское общество глухих», г. Минск (Беларусь).

С заключительным словом выступил Роберт Фомин: «Сейчас мне становится грустно. Как быстро пролетело время. Казалось бы, только начали готовиться, только Оргкомитет собирался для обсуждений, раздавались поручения, и вот — фестиваль быстро-быстро промелькнул. И что же я должен сказать? В первую очередь, я хочу сказать слова благодарности своей команде — коллективу Театра Мимики и Жеста — любимому коллективу! Отдельно хочу поблагодарить за поддержку, в том числе и финансовую, Министерство культуры Российской Федерации и Национальный проект “Семья”. Конечно же? слова благодарности Всероссийскому обществу глухих. И слова любви — нашим дорогим зрителям. Официально заявляю, что IX фестиваль будет обязательно! Следите за новостями на сайте театра, а также в социальной сети “ВКонтакте” и на официальном канале театра в Телеграме. На этом VIII Международный фестиваль театрального искусства “Территория жеста” объявляю закрытым!»

В завершении церемонии прозвучал гимн фестиваля «Территория жеста», артисты театра в вечерних нарядах вышли на сцену, чтобы исполнить его вместе со всеми зрителями.