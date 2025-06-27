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ДомойМоскваСкульптуры художников городского проекта «Арт-Фабрика» появятся в Музеоне

Скульптуры художников городского проекта «Арт-Фабрика» появятся в Музеоне

editor
By editor
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© MR Юрий Пальмин. Балерина. Сергей Шеховцов. Парус. Александр Григорьев
© MR Юрий Пальмин. Балерина. Сергей Шеховцов. Парус. Александр Григорьев

В московском парке искусств «Музеон» появятся арт-объекты участников проекта Агентства креативных индустрий Москвы «Арт-Фабрика». Скульптуры «Балерина» Сергея Шеховцова и VERTIGO Виктора Полякова станут частью выставки «Летящие формы».
«Экспозиция в Музеоне стала первой выставкой арт-объектов участников нашего проекта «Арт-фабрика». В рамках выставки, подготовленной девелоперской компанией MR, гости парка смогут познакомиться с работами талантливых художников, чьи арт-объекты после украсят общественные пространства Москвы. Две из этих работ были созданы в рамках городского проекта «Арт-Фабрика», который стал платформой для взаимодействия арт-сообщества и девелоперов», — отметила руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

Центральный экспонат выставки — монументальная скульптура Сергея Шеховцова «Балерина». Эта работа — увеличенная версия миниатюры из его проекта Moscowland, являющегося оммажем двум ключевым направлениям советского искусства: изысканной пластике фарфоровых статуэток и монументальным формам классической парковой скульптуры XX века.

Художественный жест Шеховцова: утонченная фигура балерины установлена на необычном постаменте — стилизованной мятой алюминиевой банке из-под газировки. Эта банка, отсылающая своей формой к древнеримской колонне, создает яркий контраст между хрупким изяществом танца и символом современной массовой культуры.

Арт-объект, созданный Виктором Поляковым, представляет собой кинетическую скульптуру VERTIGO. На высоком постаменте более 2 метров установлена система колец, которые плавно вращаются в разных направлениях и с разной скоростью (до 2 оборотов в минуту). Это постоянное движение создает гипнотический эффект и меняет форму скульптуры на глазах у зрителя. Автор вдохновлялся фотографиями полета птиц (орнитографией). Асимметричная, но гармоничная композиция по-разному раскрывается с разных точек, предлагая задуматься о времени и связи природы с технологиями.

У Александра Григорьева, автора скульптуры «Парус», иной подход. Его работа — объединение форм паруса, птицы и морских раковин. «Парус» символизирует плавность, движение и природную логику построения формы. Это спокойная и поэтичная интерпретация естественных мотивов в городском пространстве. «Парус» — стал последней прижизненной скульптурой автора.

«Экспозиция “Летящие формы” — попытка переосмыслить общественные пространства, взглянув на мегаполис как на живую и динамичную галерею. Авторы воплотили художественные образы с помощью самых разнообразных материалов — от металла до фибергласа, активно экспериментируя с технологиями и формой», – отметила куратор выставки от MR Ирина Матвиенко.

Экспозиция будет представлена в Музеоне до осени 2025 года, а затем работы займут постоянное место в различных жилых комплексах: «Балерина» украсит территорию комплекса Symphony 34 у станции метро «Дмитровская», «Парус» станет частью культурного кода мультиквартала VEER в районе «Давыдково», а VERTIGO дополнит выразительное благоустройство квартала CITYZEN на «Тушинской».

«Паблик-арту, несмотря на его явно возросшую популярность в нашей стране, по-прежнему не очень просто находить свое место на улицах города. Мои главные благодарности тем, кто своим энтузиазмом и верой в красоту делают это возможным, показывают, как современное искусство может преображать городское пространство, делать его более живым и вдохновляющим – компании MR, Агентству креативных индустрий Москвы, Музеону, и, конечно, замечательным авторам – Сергею Шеховцову, Виктору Полякову и Александру Григорьеву», – отмечает куратор проекта «Арт-Фабрика» Александр Астахов, со-куратор выставки «Летящие формы».

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