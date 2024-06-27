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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ РОСИЗО открылась выставка «Мгновения Татьяны Лиозновой» к столетию режиссера

В РОСИЗО открылась выставка «Мгновения Татьяны Лиозновой» к столетию режиссера

editor
By editor
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татьяна лионозова и вячеслав тихонов

27 июня РОСИЗО представил выставочный проект, посвященный столетнему юбилею выдающегося кинорежиссера, народной артистки СССР Татьяны Лиозновой. В залах РОСИЗО в Петроверигском переулке зрителям доступно более 60 уникальных экспонатов, знакомящих с творческой биографией автора культового советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

РОСИЗО традиционно делает выставки к юбилеям великих деятелей искусства и культуры. В 2022 году прошла выставка «Андрей Тарковский. Кино как молитва», а в 2023 году — «Марк Захаров. Формула Мастера». Выставки были приурочены к 90-летиям со дня рождения знаковых режиссеров. Таким образом, выставка к столетию Татьяны Лиозновой — уже третья в этом ряду.

Экспозиция охватывает всю панораму творчества режиссера, начиная с самых ранних картин, таких как «Память сердца», «Евдокия», «Им покоряется небо», и заканчивая признанной киноклассикой. Зрительный ряд ведет по экспозиции, как по линии жизни Лиозновой, где личность режиссера неотделима от творчества.

Отдельные разделы выставки посвящены известным картинам — социальной драме «Мы, нижеподписавшиеся», во многом автобиографичному фильму «Карнавал», лирической мелодраме «Три тополя на Плющихе» и политическому детективу «Семнадцать мгновений весны», который стал новым этапом осмысления Великой Отечественной войны в кинематографе.

Фундаментальные темы фильмов Лиозновой и жизненная позиция ее героев раскрываются на выставке с помощью фотографий, цитат из фильмов и размышлений режиссера о своей работе.

Идеи ранних фильмов усилены агитационными плакатами из собрания РОСИЗО, а чувственная тема «Трех тополей» показана через любимые режиссером строки Анны Ахматовой и Александра Блока, и живопись Юрия Пименова, Евсея Моисеенко, Андрея Мыльникова из Государственного Русского музея.

Для представления фильма «Семнадцать мгновений весны» создана кураторская инсталляция в технике средневекового готического витража. В этом же зале снимки военных корреспондентов, сделанные в Берлине 1945 года, совмещены с кадрами из культового сериала.

В экспозиции представлены экспонаты из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Государственного Русского музея, Союза художников России, Государственного центрального музея кино, материалы государственных архивов и частных коллекций.

Фото — vremya.tv

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