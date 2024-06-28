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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Творческие встречи на Верхней Волге

editor
By editor
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творческая встреча

Свято-Георгиевский приход Русской Православной Церкви организует и проводит духовно-патриотические концерты на безвозмездной основе для сельских жителей местных деревень, а также для пациентов паллиативного отделения Шуйской центральной районной больницы.

«Идея создания проекта «Деревни и села: духовно-патриотические творческие встречи на Верхней Волге» вдохновлена общением с прихожанами Свято-Георгиевского храма и опытом проведения традиционного фестиваля «Творческие встречи в Георгиевском на Волге», участниками которого ежегодно становятся более трехсот человек из числа жителей Ивановской области.

Благодарность местных жителей наглядно показывает актуальность и значимость проведения подобных мероприятий, формирующих здоровую духовную среду. Люди, посещающие праздники в Георгиевском, проводят время не только весело, но и с духовной пользой, сплочаясь вокруг православной культуры и традиционных ценностей.

Однако не у всех есть возможность посетить мероприятия, проводимые на территории Свято-Георгиевского прихода, поэтому было принято решение создать проект с выездными творческими встречами. Особенно это актуально для пожилых людей и тех, кто находится в паллиативном отделении — людей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями», — делится Игумен Силуан (Роубо), настоятель Свято-Георгиевского прихода и руководитель «Центра помощи при Свято-Георгиевском приходе».

Всего запланировано 16 творческих встреч за 16 месяцев с аудиторией слушателей более 400 человек. С начала реализации проекта проведено 3 концерта – в селе Георгиевское, в деревне Ласкариха и в Паллиативном отделении ЦРБ города Шуя, где более 75 человек уже смогли услышать духовно-патриотические песни собственного сочинения в исполнении игумена Силуана.

«Для стариков и тяжелобольных людей такая музыка и песни становятся настоящим утешением. В ней они находят ответы на волнующие духовные вопросы и, конечно, получают огромное удовольствие от того, что им уделили время, внимание и подарили свою любовь. Все это стало возможно благодаря поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив, который выделил средства на покупку оборудования и для проведения встреч. Раньше мы тоже выезжали в близлежащие поселения, но делали это раз в полгода. Теперь мы проводим по двенадцать мероприятий в году, чему несомненно рады все те, кого мы навещаем», — рассказывает игумен Силуан.

Фото – Артем СОЛОНЕЦ

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