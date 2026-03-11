Чем развитие ИИ угрожает медиаиндустрии

В Москве прошло заседание Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере по теме «Искусственный интеллект в медиа- и контентной индустрии». Открыл заседание председатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, который отметил, что использование ИИ сегодня влияет на любые сферы деятельности. При этом медийная сфера прочувствовала на себе последствия этого процесса одной их первых.

«Если кратко, по результатам наших исследований, почти все производители контента используют искусственный интеллект уже полным ходом. В основном на первом месте — использование ИИ в создании текстов и для генерации изображений. Около 50% используют его для генерации видео и 33% — для обработки звука. Создание видеоигр, как вы понимаете, тоже не обходится без использования ИИ. Уже 80% игровых студий, с которыми мы общались, говорят, что на разных этапах создания видеоигр пользуются искусственным интеллектом», — рассказал он.

Гореславский также обратил внимание на риски судебных споров из-за неурегулированности многих вопросов в законодательстве, связанных с использованием ИИ в производстве и распространении контента. «Это касается, например, маркировки, решения вопроса об авторских правах. Например, все помнят широкий резонанс, связанный с использованием ИИ в кинокартине «Бруталист» Корбета. Фильм был главным номинантом на премию «Оскар», но кинокартина была фактически «отменена» ввиду использования ИИ в диалогах и переозвучивании героев. Я думаю, что мы сегодня находимся на пороге проникновения ИИ в отечественный контент и последующих, связанных с этим скандалов, например, на тему оживления знаменитых актеров прошлого и так далее», — добавил он.

В рамках мероприятия также была представлена первая версия тепловой карты влияния ИИ на киноиндустрию. На ней зафиксировано несколько десятков основных типов компаний, занятых в кинопроизводстве, а также в формате «светофора» отражено влияние ИИ и создаваемые им риски для каждого направления: высокие риски выделены красным цветом, средние – желтым, а зеленым помечены те сферы, где ИИ не создает значимых рисков.

Генеральный продюсер по игровому кино АО «Киностудия «Союзмультфильм» Нелли Яралова, призналась, что использует нейросети каждый день в своей работе – по ее мнению, они уже способны значительно помогать в процессе разработки сценариев. «Я загружаю в ИИ сценарии. И он выдает мне комментарий, абсолютно схожий с мнениями моих лучших сотрудников, которые, без ложной скромности скажу — одни из лучших в части сценариев в нашей индустрии. То есть ИИ абсолютно способен сейчас редактировать тексты на уровне ведущих специалистов в нашей отрасли. Поэтому, на мой взгляд, творческие кадры должны первыми пользоваться нейросетями — прежде чем продюсеру прислать текст, сценарист должен сам пообщаться с ИИ и провести внутреннюю работу. Пока, безусловно, есть некое сопротивление людей. Но я считаю, что те, кто будет долго сопротивляться, останутся в хвосте этих перемен», — добавила она.

Сопредседатель комиссии, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор также отметил, что есть области, где ИИ уже стал незаменимым инструментом. «Но есть сферы, где ИИ сталкивается с ограничениями — это креатив и культура. На практике модели искусственного интеллекта очень часто не чувствуют культурный код. Они не различают тонкие национальные смыслы, не понимают исторические ассоциации, не улавливают эмоциональные оттенки. А медиа, как мы понимаем, — это ведь не только технологии. Это ещё и пространство смыслов. Поэтому для нас сегодня главный вопрос звучит так: как использовать искусственный интеллект и не потерять человеческое измерение культуры. Как сохранить авторство, эмоцию, национальный характер коммуникаций», — сказал он.

В своем выступлении Майор предложил комиссии выступить с законодательной инициативой по использованию ИИ, а также разработать рекомендации по ответственному применению искусственного интеллекта в медиа, включая вопросы авторства, прозрачности использования ИИ и контроля качества контента. Еще одно озвученное предложение — рекомендовать поддерживать проекты по обучению ИИ-моделей на национальных культурных и языковых данных, чтобы цифровые инструменты лучше учитывали культурный код и особенности российской аудитории. «Также предлагаем сформировать постоянную экспертную группу при комиссии, которая будет отслеживать влияние ИИ на медиарынок и готовить рекомендации для отрасли и государства», — заключил Майор.

Генеральный директор Ассоциации музыкальных компаний «Национальная федерация музыкальной индустрии» Никита Данилов также привел данные внутреннего исследования рынка, согласно которым порядка 50% новой музыки, которая загружается на стриминговые сервисы, является полностью сгенерированным контентом. «С нашей точки зрения необходим комплекс законодательных изменений. Первый принцип, который мы предлагаем касается создания контента с помощью искусственного интеллекта. По нашему мнению, такой контент не должен быть охраноспособным с точки зрения гражданского законодательства. Второй принцип – обучение систем искусственного интеллекта на оригинальном контенте. Здесь мы предлагаем установить принцип: если в машинном обучении используется оригинальный контент, необходимо получение согласия со стороны правообладателей в форме лицензионного договора или в любой иной форме. В части дипфейков мы также однозначно предлагаем установить принцип, согласно которому использование синтезированного голоса и цифровых образов личностей будет возможно только с их согласия», — пояснил он.

Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким напомнила, что в Госдуме существует межфракционная рабочая группа по искусственному интеллекту: «Там сейчас готовятся большие публичные слушания, которые пройдут весной. Также готовится рамочный, самый первый законопроект, который будет касаться основных понятий, связанных с ИИ. Далее он будет дополнен отраслевым регулированием. По нашим ощущениям мы можем эту работу довести до внесения уже в эту сессию. И законодатели, и исполнительная власть слышат участников рынка. Самая важная часть, которая нуждается в скорейшей проработке — это, конечно, маркировка. Пока нас смущает технический аспект, связанный с быстрой трансформацией самих моделей ИИ. Но мы, безусловно, настроены на то, что не сделать эти меры избыточными».

Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Алексей Парфун отметил, что ИИ – это полезный инструмент, но он же выступает и «великим уравнителем». «Он очень усредняет все, что сегодня создается с его помощью. Усредняет кино, усредняет креативы, усредняет тексты. И это хоть и незаметная пока диффузия в обществе и в культуре, но она, на самом деле, не такая уж маленькая. Например, Россия — очень многонациональная страна, и у нас это усреднение может привести к тому, что какие-то культурные проявления будут нивелироваться. Однако есть и позитивные новости: возможностей ИИ также открывает огромное количество. Производительность растет кратно, растет демократизация в производстве, появляются новые источники дохода, новые рынки. Эти рынки нужно структурировать, в частности, рынок генеративной музыки», — отметил он.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, в свою очередь, призвал не ограничивать развитие и присутствие иностранных решений: «Нужно понимать, что, ограничивая развитие и присутствие в России западных решений, в том числе из дружественных стран, мы можем сами себе «выстрелить» в ногу и ограничить свое технологическое развитие. При этом мы очень много говорим о технологическом суверенитете. У нас есть Сбер, Яндекс, которые инвестируют очень большие средства в свои модели. Нужно создавать возможности и некие стимулы, в том числе, в части законодательного регулирования для наших компаний, которые сейчас занимаются развитием собственных нейросетей, это крайне важно».

В рамках второго пункта повестки участники заседания также обсудили законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «Об организованных торгах». Заместитель генерального директора АО «Интерфакс» Владимир Герасимов, выступая с докладом, отметил: «Искусственный интеллект, который мы с вами активно обсуждаем, возможно, ухудшит нашу ситуацию. Потому что возможности искусственного интеллекта по анализу огромного количества данных, котировок и действий людей на финансовом рынке резко возрастают, и какие выгоды нас в данном случае ждут – не ясно. Может и не пожалеет нашего брата журналиста ИИ в этом случае. <…> Считаем важным, чтобы позиции СМИ были и дальше защищены от каких-либо рисков, которые возникают в нашей жизни, и помимо искусственного интеллекта».