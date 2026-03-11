Состоялась премьера первого трейлера фантастического блокбастера «Девятая планета»

Вышел первый трейлер фантастического блокбастера «Девятая планета» производства Кинокомпании СТВ, телекомпании «Дикси ТВ», «Газпром-Медиа Холдинга», при поддержке Фонда Кино.

«Девятая планета» – это фантастическая история о простом автомеханике, который неожиданно начинает вспоминать странные вещи: службу на далекой планете, схватки с чудовищами, девушку Полину… Правдивы ли эти воспоминания? Кто и почему изменил ему память? Ответы на все вопросы скрыты на Девятой планете.

Режиссер-постановщик картины – Николай Рыбников. В главных ролях – Юра Борисов (Дима Хруст), Ирина Старшенбаум (Полина), Алексей Серебряков (Андрей Волков), Константин Белошапка (Джаба), Данил Стеклов (Хмурый), Максим Емельянов (Чилим), Семен Литвинов (Банзай), Игорь Грабузов (Карл), Даниил Спиваковский (Звягинцев), Андрей Ургант (Бергер) и другие.

Съемки проекта проходили в Москве, Марокко и на острове Сокотра.

Юра Борисов, исполнитель роли Димы Хруста:

«Мы с командой снимали в двух интересных локациях. Одна в Марокко, в горах. Мы там были с ребятами, которые играли друзей моего героя: Даня Стеклов, Семен Литвинов, Костя Белошапка, Макс Емельянов. Это непростая экспедиция, но очень интересная, мы все вместе что-то придумывали, преодолевали сложности. Все жили в одном большом доме и сильно сроднились за короткое время.

Вторая экспедиция была на Сокотру. Это остров невероятной красоты, на котором никто до этого еще не снимал. Он достаточно дикий, и мы почти месяц жили в палатках. Там мы снимались с Ирой Старшенбаум, она прекрасный партнер и классная актриса.

Эти съемки были еще более непростыми: обычно даже находясь в каких-то относительно экстремальных условиях на площадке, потом можно вернуться в номер и там как-то прийти в себя. Здесь такой возможности не было, вокруг только дикая природа, насекомые, палящее солнце, постоянные переезды и так далее. Это был первый в моей жизни опыт съемок в настолько неподготовленных не только для кинематографистов, а вообще для людей местах».

Ирина Старшенбаум, исполнительница роли Полины:

«Сокотра — это как впечатления, так и вызов, потому что это полный выход из зоны комфорта, когда ты спишь в палатке в течение двух недель и у тебя очень ограниченные бытовые комфортные условия. С одной стороны, это очень здорово, потому что ты засыпаешь под звездами, на какой-то полуобитаемой планете, с очень красивыми деревьями, невероятными фантастическими пейзажами. И это какое-то очень особенное место. Но, с другой стороны, вдали от цивилизации, без связи и всего того, к чему мы так привыкли. Но в этом есть очень много плюсов, и, я думаю, что такие места тебя сильно меняют.

С Юрой мы уже не в первый раз работаем вместе. На съемках мы всегда договаривались, обсуждали, читали, смотрели, рассуждали, друг за друга цеплялись. Мне очень ценен такой вид партнерства.

Командность в этой картине — не просто слово, а главный фактор, во имя чего и благодаря чему все состоялось».