Яндекс и Международный фонд Л.Н. Толстого оцифруют наследие писателя

Яндекс и Международный фонд «Наследие Л.Н. Толстого» объявили о сотрудничестве. Яндекс станет генеральным цифровым партнером фонда в рамках празднования 200-летия писателя и поможет сохранить культурное наследие Льва Николаевича Толстого.

При поддержке Яндекса к празднованию юбилейной даты будет оцифрован рукописный фонд Государственного музея-заповедника Л.Н. Толстого, включая черновики — около 2 млн листов. Материалы будут использоваться при создании Музея рукописей Толстого.

Кроме этого, Яндекс и фонд планируют создать цифровую экосистему наследия Толстого. С помощью ИИ они обработают и систематизируют фотографии из архива Толстого, синтезируют голос писателя и создадут
виртуальный мир по мотивам его произведений. Экосистема будет основана на базе проекта «Слова Толстого». Более чем за 10 лет работы специалисты проекта оцифровали полное собрание сочинений Толстого в 90 томах и создали важные исследовательские тексты, а также интерактивные материалы о писателе.

Сотрудничество Яндекса и Международного фонда «Наследие Л.Н. Толстого» в преддверии 200-летия Толстого — это важный шаг в сохранении и продвижении культурного наследия. Благодаря ему материалы, которые раньше хранились только в архивах музея-заповедника Л.Н. Толстого, станут доступны онлайн. Пользователи смогут обращаться к этим источникам из любой точки мира, узнавать больше о жизни и творчестве Толстого и использовать оцифрованные рукописи и документы в своих исследованиях.

Помимо архивов Л.Н. Толстого, Яндекс активно работает с историческими документами в рамках Поиска по архивам — сервиса, который помогает находить упоминания о людях и событиях в рукописных материалах. Для этого компания использует нейросеть — она уже расшифровала более 22 млн архивных документов.

