Чем запомнился гастрофестиваль «Вкусы России» на ВДНХ

вкусы россии

24 августа на ВДНХ завершился четвёртый Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России», организованный Минсельхозом России совместно с Правительством Москвы. Событие объединило более 300 производителей из множества регионов страны, которые представили свыше 5000 наименований продуктов питания: от камчатского иван-чая до крымской барабульки. Гости буквально совершили гастрономическое путешествие по стране, не покидая столицу. Всего за 11 дней фестивальную площадку посетили более 1,5 млн человек.

Ресторанный дворик — место встречи любителей региональной кухни

Здесь работал 31 домик с национальными блюдами со всей России. Гостям предлагали бурятские буузы, донской курник, мурманскую помакуху с палтусом и минтаем, дагестанскую баранину, крымский стейк из акулы, сибирский сбитень по рецепту 1816 года и другие угощения. Всего гости попробовали свыше 46 000 порций горячих блюд и закусок.

Вся страна на одной большой ярмарке

На ярмарке региональных брендов посетители могли попробовать и приобрести югорскую морошку, сургутский шоколад, чувашский шартан, рязанский калинник, чай бурятских знахарей и другие продукты из разных уголков России, которые зачастую не купишь в обычном супермаркете.

вкусы россии

Народная музыка, молодые хедлайнеры и зрелищные кулинарные битвы

Насыщенная программа на сцене создавала атмосферу большого праздника, который объединил культуру и традиции со всей страны. Всего выступили 97 творческих коллективов из самых разных уголков России. Свои номера показали артисты из Новосибирской и Архангельской областей, Республики Башкортостан и других регионов. Хедлайнерами стали молодежные группы Adrenalin House и Black2White из соцсети Likee, а также авторская фолк-группа Deepfolk, которая представила современное прочтение традиционных мотивов.

Помимо музыкальной части, на сцене прошло кулинарное шоу «Битва на кухне». Всего состоялось 11 кулинарных мастер-классов и кулинарных битв, где именитые шеф-повара делились секретами приготовления блюд из локальных продуктов, а селебрити готовили под их чутким руководством.

Большая познавательная программа для всей семьи

Популярной локацией фестиваля стал Город профессий АПК «Я в Агро», где гости знакомились с технологиями и инновациями в современном сельском хозяйстве, перспективными профессиями в этой сфере. Число участников превысило 20 000 человек.

Особый интерес вызвала зона ремесленных, творческих и кулинарных мастер-классов от партнёров мероприятия — сети магазинов «Магнит», а также группы «Черкизово». Дети участвовали в лепке кубанских овощей и фруктов из пластилина, раскрашивали «Карту региональных вкусов России», расписывали тульские пряники. Для гостей также прошли кулинарные уроки, где они учились готовить осетинское рагу, чуду с курицей и другие национальные блюда.

вкусы россии вднх

Всего за время фестиваля прошло свыше 4 800 образовательных занятий, которые посетили более 22 700 гостей.

На дополнительной площадке фестиваля в павильоне «Главвино» гости смогли продегустировать сет «Вкусы России» с лучшими винами России и познакомиться ближе с российской винной культурой.

В рамках фестиваля на ВДНХ также прошла фотовыставка совместно с порталом «Культура.РФ». Гости узнавали не только об уникальных гастрономических брендах, таких как марийские подкоголи или посикунчики коми-пермяцкие с пистиками, но и знакомились с культурой народов России.

Фестиваль «Вкусы России» стал важной площадкой для продвижения региональных брендов и популяризации национальной кухни. Посетители смогли совершить гастрономическое путешествие по стране, а регионы — представить свои бренды широкой аудитории.

Событие завершилось, но команда фестиваля уже готовит программу на следующий год.

«Вкусы России» — это фестиваль, который объединяет всю страну самым понятным языком — едой. В этом году мы собрали фермерские хозяйства и производства из самых разных регионов: от Дальнего Востока до Калининграда. Можно было попробовать всю Россию на одной тарелке. Это событие по-настоящему душевное: невозможно не восхищаться фермерами и их трудом, мы получаем огромное удовольствие от ежегодной встречи с ними. Фестиваль преследует и большую познавательную миссию. Далеко не каждый горожанин или гость столицы знаком даже с половиной из более чем 5 000 наименований, представленных на площадке. «Вкусы России» дают возможность напрямую пообщаться с фермерами со всей страны, узнать, как они производят свою продукцию, и открыть для себя культуру еды разных регионов, – рассказала аккаунт-директор агентства Лира (оператор фестиваля), руководитель проекта «Вкусы России» Анастасия Круглова.

Фото © пресс-сслужба фестиваля «Вкусы России»

