Заяц-робот из «Ну, погоди!» сразится с Железной няней из «Смешариков» в новой мобильной игре

робот заяц и железная няня - ну погоди - смешарики
Изображение: пресс-служба ГК «Рики»

Киностудия «Союзмультфильм» и группа компаний «Рики» представили мобильную мини-игру «Битва роботов». Героями проекта стали анимационные андроид-персонажи двух легендарных мультвселенных: Заяц-робот из «Ну, погоди!» и Железная няня из «Смешариков». Запуск приложения приурочен к началу нового учебного года.

«Это та самая битва, которую ждали все поклонники анимации, — отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. — Герои «Ну, погоди!» и «Смешариков» уже давно стали народными, вышли за рамки экранов и путешествуют по мультвселенным и за их пределами. Теперь они встречаются в невероятном противостоянии наяву, и мы уверены, что их дуэль станет настоящим событием для всех».

«Наша Железная няня – это знаковый герой для преданных поклонников, и ее появление в формате игры – это действительно подарок для фанатов, практически отдельная история из жизни вселенной. Надеемся, что эта коллаборация доставит всем массу удовольствия», – прокомментировала Татьяна Павлова, продюсер проекта «Смешарики».

Объединившая культовых роботов игра в жанре «файтинг» рассчитана как на взрослую, так и на детскую аудиторию. Атака происходит путём многократного нажатия (тапания) на противника с целью уменьшить его запас энергии. Игра стилизована под легендарный Mortal Kombat и другие классические файтинги, а способности героев, фирменные удары и визуальный ряд наполнены отсылками к мультвселенным «Ну, погоди!» и «Смешариков».

