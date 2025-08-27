Мария Лемешева: «Российское кино не перестает удивлять»

27 августа — День российского кино. Отличный повод, чтобы поговорить о том, что волнует сегодня наших кинематографистов и чем они собираются удивлять в ближайшее время. С этими вопросами мы обратились к известному киноэксперту, главному редактору журнала «КиноРепортер» Марии Лемешевой.

— Как бы Вы оценили уровень современного отечественного кинематографа?

— Я очень довольна тем, что происходит сегодня в российском кино. Несмотря на серьезное санкционное давление, осложнившее процесс производства, мы не просто продолжили развиваться — мы сделали колоссальный рывок вперед. После ухода с нашего рынка Голливуда перед индустрией встал серьезный вызов: нужно было в очень короткий промежуток времени восполнить дефицит кинотеатрального контента. И мы справились! Если раньше среди всех релизов, выходящих в прокат, российскими были примерно 25%, то сейчас — 75–78%! Более того: кинематографисты освоили производство блокбастеров. Еще несколько лет назад крупномасштабные фильмы российского производства были относительной редкостью, сегодня ими занимаются все большие продакшены. А самые успешные хиты превращаются в настоящие киновселенные по примеру проектов DC и Marvel. Именно этой дорогой пошли франшизы «Последний богатырь», «Майор Гром» и «Волшебник Изумрудного города». О своих планах на создание полноценной киновселенной заявили и создатели успешнейшего блокбастера «Сто лет тому вперед»: следующий фильм этой франшизы мы увидим уже в 2027 году.

— С чем связан такой рост кинопроизводства?

— В первую очередь, с ростом государственной поддержки. За последние шесть лет только Министерство культуры поддержало более 1700 проектов, Фонд кино — около 300. Интернет-контент активно финансируется Институтом развития интернета (ИРИ): его бюджет на 2025 год превысил 25 млрд рублей, примерно половина этой суммы будет потрачена на сериалы. Творческие конкурсы на получение грантов проводят ПФКИ (Президентский фонд культурных инициатив) и ФПРК (Фонд поддержки регионального кинематографа). Последний, кстати, создан специально для развития кино в регионах: молодые авторы со всей страны становятся участниками бесплатных кинолабораторий или получают финансирование на короткометражные фильмы. К примеру, 12 победителей конкурса, который ФПРК проводит в данный момент, получат по 5 млн рублей на свои короткометражки. Надо ли говорить, что это отличный шанс?

— Совсем недавно российское кино снималось только в Москве и Санкт-Петербурге…

— Сейчас эта ситуация меняется, что тоже серьезный шаг вперед. Заработала практика рибейтов — частичной компенсации денежных средств, потраченных съемочной группой в регионе. Да и молодым режиссерам, живущим, к примеру, в Свердловской области, уже нет необходимости штурмовать «Мосфильм»: свое кино они могут снимать на Свердловской киностудии, которая недавно возобновила работу. Важно и то, что растет производство анимации и документальных фильмов. Благодаря налоговым льготам анимационные студии окрепли и за семь лет количество производимого ими контента увеличилось втрое! На волне оказалась и документалистика: в нее активно хлынула молодежь, которой не терпится рассказать о том, что ее волнует. Из ярких новинок могу назвать фильм Кирилла Верхозина «Колхандра», ставший победителем IX Фестиваля нового российского кино «Горький fest» (Нижний Новгород) — он о двенадцатилетней авантюристке, снимающей фильм с деревенской мелюзгой. Или документальный сериал Александра Македонского «Рак. На пороге открытия» — в нем звезды откровенно рассказывают о том, как преодолевали эту болезнь, а ученые делятся новыми, революционными методиками лечения. Проект, снятый при поддержке ИРИ, станет настоящей сенсацией.

— А что нас ждет в игровом кино?

— Основной акцент кинематографисты по-прежнему делают на семейный контент: в приоритете сказки, как классические, так и новые. Нас ждут современные версии «Морозко» (реж. Эдуард Бордуков), «Снежной королевы» (реж. Карен Оганесян), «Королевства кривых зеркал» (реж. Клим Шипенко), «Руслана и Людмилы» (реж. Егор Чичканов), «Сказки о царе Салтане» (реж. Сарик Андреасян), «Алисы в Стране чудес» (реж. Юрий Хмельницкий), «Буратино» (реж. Игорь Волошин) и многие другие. Также разрабатываются сценарии «Незнайки», «Трех толстяков», «Аленького цветочка», «Доктора Айболита», «Приключений желтого чемоданчика» и т. д. Но особое внимание я советую обратить на сказки новые, то есть оригинальные, а не заимствованные: например, на «Горыныча» Дмитрия Хонина, который выйдет в прокат уже в октябре. Он рассказывает о жизни современного моряка и сказочного дракончика. Другое важное направление для наших кинематографистов — экранизации русской классики. Нам обещано две версии «Войны и мира» — от Сергея Урсуляка и Сарика Андреасяна, сериал «Бесприданница» (реж. Александр Стриженов), а в середине сентября в кинотеатрах можно будет увидеть «Семейное счастье» Стаси Толстой — экранизацию одноименной повести Льва Толстого. Попала в поле зрения кинематографистов и фигура Михаила Лермонтова: над фильмами о нем взялись работать Павел Лунгин и Бакур Бакурадзе (картина последнего откроет фестиваль «Маяк-2025»). И конечно, фантастика — на этот жанр у нашего кино надежды особые. Из ближайших новинок — «(Не)искусственный интеллект» Алексея Чадова и «Девятая планета» Николая Рыбникова. Так что российские кинематографисты найдут, чем нас удивлять.

Валентина СТРОЙНАЯ