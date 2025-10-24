Число поклонников классической музыки выросло на треть

В преддверии 200-летия со дня рождения Иоганна Штрауса-младшего сервис МТС Музыка проанализировал интерес пользователей к мировой классической музыке и вывел рейтинг наиболее популярных композиторов прошедших эпох. За последний год число поклонников классики увеличилось на треть. Самыми востребованными композиторами стали Антонио Вивальди, Людвиг ван Бетховен и Георг Фридрих Гендель. Единственным отечественным музыкантом из топ-10 оказался Петр Чайковский – у него четвертое место в рейтинге.

25 октября 1825 года родился австрийский композитор Иоганн Батист Штраус, вошедший в историю музыки как «Король вальса». Специально к этой дате МТС Музыка изучила прослушивания мировой классики. Год к году (20.04.-20.10.2025 г. к 20.04.-20.10.2024 г.) число проигрываний подобных композиций выросло на 30%. Лидером по соотношению объема включений в плеере к количеству пользователей стала Москва, за ней – Санкт-Петербург. На третьем месте Новосибирская область. Свердловская область и Краснодарский край обосновались на четвертой и пятой позиции соответственно.

Венецианец Антонио Вивальди самый востребованный композитор из классиков, рожденных до начала ХХ века. Доля прослушиваний его произведений ото всех композиций музыкантов, вошедших в топ-10, составляет 43%. Серебро отошло Людвигу ван Бетховену (16%), который создал великую Девятую симфонию, полностью лишившись слуха. Бронза – у автора порядка 40 опер Георга Фридриха Генделя (9%). Единственный российский композитор, вошедший в топ, Петр Ильич Чайковский (7%) занял четвертое место. За ним – Иоганн Себастьян Бах (6%). На шестой строчке рейтинга расположился Жорж Бизе (4,8%), написавший оперу «Кармен». Музыканту-виртуозу Вольфгангу Амадею Моцарту досталось седьмая позиция (4,5%). В шаге от него остановился известнейший скрипач Никколо Паганини (3,1%). Замыкают топ-10 Франц Шуберт (3%) и юбиляр Иоганн Штраус (2,6%).

Самое популярное произведение каждого композитора из топ-5: