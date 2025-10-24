Оплата публикаций

Экспонаты Псковского музея вошли в новую масштабную экспозицию Музея Победы

трофейный вальтер
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Псковский музей-заповедник передал для экспозиции в Музее Победы на Поклонной горе две реликвии из своей коллекции. Подлинные раритеты вошли в историко-мультимедийную экспозицию «Путь к Победе», открывшуюся к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

«Жители и гости столицы теперь смогут увидеть эти уникальные раритеты в интерактивном комплексе «Реликвии Победы», который является частью масштабной экспозиции «Путь к Победе». Благодаря технологии смарт-стекло предметы буквально оживают, показывая карту боевых действий, в которых участвовал их владелец, и демонстрируя фотографии, видеоматериалы о его жизни и подвиге. Таким образом, перед глазами посетителей экспозиции раскрываются судьбы бойцов, и из этих судеб складывается картина массового героизма. Этот проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив», — подчеркнули в Музее Победы.
 
Гости музея на Поклонной горе увидят портсигар Харальда Рюютеля, сделанный из крыла сбитого немецкого самолета, и трофейный «Вальтер» генерала Андрея Стученко.
 
«Харальд Виллемович Рюютель родился в 1911 году в Таллине. В годы Великой Отечественной войны он был связистом 8-го Эстонского национального стрелкового корпуса. Воевал в составе Калининского, 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов», — рассказали в Музее Победы.

Принадлежавший Харальду Виллемовичу Рюютелю портсигар был сделан в 1942 году, во время Великолукской наступательной операции. В районе Великих Лук тогда развернулись тяжелые кровопролитные бои, в ходе которых враг понес тяжелые потери, в том числе было уничтожено много немецкой военной техники. Представленный в витрине портсигар был сделан из крыла одного из сбитых фашистских самолетов. А затем Харальд выгравировал на его алюминиевой крышке названия населенных пунктов, отмечающих боевой путь 8-го Эстонского стрелкового корпуса. В нижней части портсигара размещена надпись на эстонском языке — «В поисках своего пути». В 1961 году ветеран лично передал реликвию в Псковский музей-заповедник.

Еще один экспонат — пистолет «Вальтер», который в качестве трофея добыл в бою генерал Андрей Стученко. Об этом свидетельствует гравировка: «Пистолет генерала Стученко А.Т., взятый в бою 30.07.1943 г. Номер пистолета 969877».

Стученко Андрей Трофимович (1904-1972) — советский военачальник, генерал армии. Во главе 29-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в освобождении Ржева в ходе Ржевско-Вяземской операции в марте 1943 года, в Смоленской операции 1943 года, в Режицко-Двинской и Мадонской наступательных операциях в июле-августе 1944 года. С августа 1944 года и до конца войны командовал 19-м гвардейским стрелковым корпусом в составе 10-й гвардейской армии на 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Корпус генерала Стученко участвовал в Прибалтийской стратегической операции на Рижском направлении, в окружении и блокаде Курляндской группировки врага. 24 июня 1945 года Андрей Трофимович был командиром сводного полка Ленинградского фронта на историческом параде Победы.

«Примечательно, что данная модель пистолета Walther PP позже послужила прообразом при создании легендарного пистолета Макарова», — отметили в Музее Победы.

Масштабная мультимедийная экспозиция «Путь к Победе» размещена на площади почти 4,5 тысячи кв. метров и посвящена воинской доблести солдат Красной Армии. Сочетание подлинных раритетов, диорам, мультимедийных технологий, таких как проекции, мэппинг, AR, позволяет посетителям музея на Поклонной горе буквально погрузиться в атмосферу солдатских фронтовых будней и ожесточенных боев на передовой, получить более полное и объемное представление о войне. К созданию грандиозной экспозиции было привлечено более 100 столичных, региональных и школьных музеев России и Республики Беларусь. Они предоставили подлинные раритеты из своих фондов, которые можно увидеть в интерактивном комплексе «Реликвии Победы».

