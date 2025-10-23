ISB: «Мы в эхе тишины»

Рок-группа ISB представляет сингл «Мы в эхе тишины». Коллектив повествует о том, как красиво могут исчезать люди из нашей жизни: без вины, без боли, но навсегда.

«Мы разошлись без сожалений,

Без объяснений, без вины…»

Трек начинается с мягких, но акцентных гитарных аккордов, а с первого припева набирает динамику и раскрывается энергичным звучанием, сопровождаясь акцентными барабанными проигрышами.

ISB впервые исполнят трек на сольном концерте, который состоится в ноябре, в клубе 16 тонн. Специальными гостями вечера станут Сергей Сироткин, IVAN и группа TRITIA.