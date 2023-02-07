Что я делаю не так или основные ошибки при изучении английского

Изучение английского языка даже у некоторых самых старательных учеников в определенный момент может создать иллюзию сложности и невыполнимости поставленной задачи.
Этот Марафон Разговорного Английского уже стал БЕСТСЕЛЛЕРОМ: https://www.bistromarathon.com
Отсутствие ощутимого прогресса – это показатель ошибок в самом учебном процессе, которые важно обнаружить и исправить. Именно тогда темп обучения значительно ускорится и эффективность занятий будет ощущаться значительно сильнее.
Чтобы обучение стало продуктивным и приятным надо исключить распространенные ошибки:
- Не соответствие ожидания и реальности;
- Выбор неинтересных именно вам материалов;
- Изучение одних слов;
- Невыполнение домашнего задания;
- Отказ от повторения пройденного материала;
- Выбор программы более сложного уровня, чем нужно (нельзя нарушать принцип постепенности);
- Отсутствие практических занятий;
- Отсутствие мотивации (четкое понимание «для чего мне нужен английский» позволяет сконцентрироваться на действительно нужных вещах);
- Отказ от использования аудиоуроков и видеоуроков не способствует хорошему освоению английского языка;
- Однообразная манера изучения – важно сочетать в занятиях все методики на интересующие вас темы.
Как видно, список ошибок может быть очень большим, что зависит от каждого конкретного ученика. И вот, что важно понимать: в этом нет ничего зазорного! Ошибки не допускают только те, кто совсем ничего не делает.
Что нужно делать?
В идеале в преодолении трудностей должен помогать опытный и чуткий наставник. Можно, конечно, справиться с возникшими сложностями и самостоятельно, но на поиск конкретной ошибки уйдет еще время, что отсрочит прогресс еще на какое-то время.
Опытный преподаватель поможет быстро определить, что именно влияет на результативность ваших уроков по английскому языку. Например, на сайте BistroEnglish.com Оксана Долинка может предоставить для каждого ученика простую и эффективную систему методов конкретно для вас, которая направит обучение в нужное русло.
Выучите неправильные глаголы в английском за 1 урок!
Если руководствоваться мнением опытного преподавателя английского языка Оксаны Долинка, то первостепенное значение в обучении имеют 2 правильно выстроенных процесса:
- Правильное планирование;
- Организация учебного процесса.
Только при выполнении всех организационных моментов этих процессов обучение направится в продуктивное русло и позволит ощутить эффективность от уроков.
Помните, нельзя забрасывать обучение при возникновении первых же сложностей. Так поступают обычно те ученики, которые на первых этапах легко справлялись с заданиями и надеялись, что дальше будет так же просто.
Любые сложности в процессе обучения английскому языку можно преодолеть, главное своевременно понять причину и найти грамотного преподавателя.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.