Что я делаю не так или основные ошибки при изучении английского

Изучение английского языка даже у некоторых самых старательных учеников в определенный момент может создать иллюзию сложности и невыполнимости поставленной задачи.

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Отсутствие ощутимого прогресса – это показатель ошибок в самом учебном процессе, которые важно обнаружить и исправить. Именно тогда темп обучения значительно ускорится и эффективность занятий будет ощущаться значительно сильнее.

Чтобы обучение стало продуктивным и приятным надо исключить распространенные ошибки:

Не соответствие ожидания и реальности;

Выбор неинтересных именно вам материалов;

Изучение одних слов;

Невыполнение домашнего задания;

Отказ от повторения пройденного материала;

Выбор программы более сложного уровня, чем нужно (нельзя нарушать принцип постепенности);

Отсутствие практических занятий;

Отсутствие мотивации (четкое понимание «для чего мне нужен английский» позволяет сконцентрироваться на действительно нужных вещах);

Отказ от использования аудиоуроков и видеоуроков не способствует хорошему освоению английского языка;

Однообразная манера изучения – важно сочетать в занятиях все методики на интересующие вас темы.

Как видно, список ошибок может быть очень большим, что зависит от каждого конкретного ученика. И вот, что важно понимать: в этом нет ничего зазорного! Ошибки не допускают только те, кто совсем ничего не делает.

Что нужно делать?

В идеале в преодолении трудностей должен помогать опытный и чуткий наставник. Можно, конечно, справиться с возникшими сложностями и самостоятельно, но на поиск конкретной ошибки уйдет еще время, что отсрочит прогресс еще на какое-то время.

Опытный преподаватель поможет быстро определить, что именно влияет на результативность ваших уроков по английскому языку. Например, на сайте BistroEnglish.com Оксана Долинка может предоставить для каждого ученика простую и эффективную систему методов конкретно для вас, которая направит обучение в нужное русло.

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Если руководствоваться мнением опытного преподавателя английского языка Оксаны Долинка, то первостепенное значение в обучении имеют 2 правильно выстроенных процесса:

Правильное планирование;

Организация учебного процесса.

Только при выполнении всех организационных моментов этих процессов обучение направится в продуктивное русло и позволит ощутить эффективность от уроков.

Помните, нельзя забрасывать обучение при возникновении первых же сложностей. Так поступают обычно те ученики, которые на первых этапах легко справлялись с заданиями и надеялись, что дальше будет так же просто.

Любые сложности в процессе обучения английскому языку можно преодолеть, главное своевременно понять причину и найти грамотного преподавателя.

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