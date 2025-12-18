Оплата публикаций

На музыкальных платформах вышел альбом с саундтреками к сериалу «Ландыши. Вторая весна»

ландыши вторая весна - саундтреки к сериалу
Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Альбом с саундтреками к сериалу «Ландыши. Вторая весна» уже доступен на всех музыкальных платформах. В релиз вошли шесть песен, которые зрители услышат в долгожданном продолжении полюбившейся миллионам истории совсем скоро.

Автором саундтреков выступил артист, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, композитор и резидент арт-кластера «Таврида» Илья Аноприев, также работавший над музыкой к первой части истории — «Ландыши. Такая нежная любовь». Первый сезон сериала стал событием, но не меньше чем сюжет и переживания за героев зрители запомнили музыку. И в продолжении культовой истории о любви особое место вновь займут «голоса» главных героев.

В релиз альбома вошла уже презентованная ранее композиция «Родина», а также песни «Найди меня» и «Никто тебя не ждёт» проекта Ильи Аноприева «7 Станций». Артист поделился своими впечатлениями от работы над второй частью истории и рассказал, как изменится общий тон музыкального сопровождения в сравнении с первым сезоном.

«Если в первом сезоне музыка была больше про нежность, про первые чувства и хрупкость, то во втором появляется больше глубины. Больше внутренней тишины и больше вопросов, которые герои задают себе и друг другу. Музыка становится взрослее, честнее, иногда даже строже и жёстче. Но при этом она не теряет главного. В ней по-прежнему много любви и надежды», — рассказал Илья.

При этом, говоря о своих ожиданиях от грядущего сезона и о возможном количестве прослушиваний (песни «Поверить» и «Встречная полоса» из первого сезона сериала, также написанные Ильёй, набрали на музыкальных платформах более 74 миллионов прослушиваний), артист предпочитает ничего не загадывать:

«Решать всё равно не нам, а зрителю! Для меня важнее, чтобы песня попала в человека. Поэтому давайте просто подождём выхода второго сезона, тем более что осталось совсем немного!».

Кроме перечисленных выше, в релиз вошли и другие созданные Ильёй треки: «Я тебя найду» в исполнении Наталики, а также две композиции NANSI (Анастасия Белявская) — «Милый потерпи» и «Про тебя, про меня». Всего для второго сезона сериала было создано 10 оригинальных саундтреков, все они появятся в доступе позднее, а в целом в проекте прозвучит около 50 композиций.

Зрители услышат и любимых артистов из первого сезона, например, Женю Трофимова и «Комнату культуры», Beautiful Boys и NEMIGA, а также новые имена. Одним из ключевых саундтреков второго сезона «Ландышей» станет песня главных героев «Последний вальс» в исполнении Жени Трофимова и NANSI & SIDOROV — она уже доступна для прослушивания.

Что касается сюжета, то в продолжении истории главную героиню ждут непростые испытания: распад музыкальной группы, захватывающие интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лёхи. В какой роли во втором сезоне появится герой Сергея Городничего, пока остаётся загадкой. Напомним, что летом этого года в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» прошли эксклюзивные съёмки эпизода для второго сезона сериала «Ландыши» — главные герои вышли на сцену, чтобы исполнить хит «Вторая весна».

