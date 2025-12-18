Выставка «Новогодние страницы» открылась в Музее Победы

В Музее Победы состоялось торжественная церемония открытия выставки «Новогодние страницы». Выставочный проект подготовлен совместно с Российской государственной детской библиотекой (РГДБ).

Торжественную церемонию открытия посетили советник директора Российской государственной детской библиотеки Татьяна Иванова, художник-график, иллюстратор, член Союза художников России, лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года Ольга Ионайтис, генеральный директор АО «Марка» Вероника Максименкова, заместитель генерального директора по творческой работе АО «Марка» Ольга Савина.

«В преддверии Нового года посетители музея смогут узнать, как люди отмечали главный праздник в 1941-1945 годах, как готовились к нему, украшали дома и наряжали ёлку. В тяжёлую военную пору Новый год стал символом мирной жизни, помогал сохранить надежду и веру в чудо. Несмотря на бомбёжки, эвакуацию и другие лишения люди стремились сохранить традиции празднования Нового года», — поделились в Музее Победы.

В выставку вошли более 70 экспонатов из фондов Музея Победы и Российской государственной детской библиотекой. Посетителям представлены ёлочные игрушки в виде героев детских книг, созданные в 1930-1950-е годы. В экспозиции представят не только традиционные стеклянные ёлочные украшения, но и ватные игрушки, которые в 1930-е годы изготавливались мастерами чаще всего вручную, картонные игрушки, которые появились из-за дефицита других материалов, а также игрушки ручной работы из мишуры, проволоки, стекляруса и синельки, например необычное елочное украшение «Букет цветов». В витринах покажут игрушки по эскизам художницы-кукольницы Маргариты Димзе, они, без преувеличения украшали каждую советскую ёлку и до сих пор знакомы очень многим. Примечательно, что большая часть игрушек — очень «мирные» и добрые персонажи. Так, посетители Музея Победы увидят животных — героев народных сказок, сказочную Алёнушку, мужичка с ноготок и других персонажей, а также ватного Деда Мороза. Часть украшений отражает вехи развития и достижений СССР.

Гости культурной площадки смогли ознакомиться с книгами, которые сопровождали детей в тяжёлые военные годы — на выставке представлены оригинальные издания 1942-1944 годов из фонда редких книг РГДБ. Среди наиболее интересных экспонатов — книжка-игрушка «Ванька-встанька» (1944) необычной для военного времени формы, с использованием вырубки, с иллюстрациями знаменитого Юрия Васнецова, сказка «Гуси-лебеди» (1942), также оформленная легендарным художником, стихотворение Корнея Чуковского «Чудо-дерево» (1942) с графикой Владимира Конашевича и всем известный «Мойдодыр» (1943), произведения Евгения Чарушина о природе с рисунками автора, Сергея Михалкова, Агнии Барто и не только.

Также, в экспозицию вошли работы победителей международного конкурса рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» в номинации «Книжная обложка» Российской государственной детской библиотеки и лучшие самодельные ёлочные украшения номинации «Новогодняя игрушка 1945 года». Они экспонируются вместе с раритетами музея на Поклонной горе. Кроме того, выставку дополняет тачскрин, где можно будет посмотреть работы участников творческого состязания Музея Победы.