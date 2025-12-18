«Они потрясли мир. Реальная жизнь сказочных героев»

Мы почти не представляем себе Новый год без «Иронии судьбы» или бессмертных творений Леонида Гайдая. Многие зрители знают любимые фильмы почти наизусть, но все равно пересматривают их снова и снова. У героев картин — все как в сказке: они легко преодолевают трудности, а финал истории обязательно счастливый. Вот только в обычной жизни бывает иначе. И судьбы актеров этих самых комедий порой напоминают настоящие трагедии…

Андрей Мягков ненавидел фильм, который принес ему славу. Когда 31 декабря вся страна следила за любовными перипетиями «Иронии судьбы», он переключал телевизор на другой канал. От образа Жени Лукашина актер пытался избавиться на протяжении всей карьеры. А ради любимой женщины и вовсе пожертвовал собой.

После выхода на экраны фильма «Морозко» в Эдуарда Изотова, который сыграл Иванушку, влюбились все девушки Советского Союза. А Стивен Спилберг назвал эту ленту источником вдохновения для многих голливудских шедевров. Реальная жизнь «Иванушки» поначалу складывалась сказочно: предложения от именитых режиссеров, красавица жена — актриса Инга Будкевич, рождение долгожданной дочери. Никто не мог предположить, как страшно закончится эта сказка и что её главный герой окончит свои дни в психиатрической клинике.

Роль Медведя из «Обыкновенного чуда» сделала начинающего актера Александра Абдулова мегазвездой. Оказаться в объятиях статного красавца мечтали женщины всех возрастов! И Абдулов отвечал им взаимностью: заводил романы и разбивал сердца даже после женитьбы на Ирине Алферовой. По словам одной из любовниц, артист жаловался на смертную скуку в браке. На вопрос, зачем тогда вообще было заводить семью, отмалчивался, словно скрывал неприглядную тайну.

Роковую блондинку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», с которой режиссер Якин собирался в Гагры, взыскательные французы включили в список самых красивых женщин мира. Её называли «советской Бриджит Бардо» и «златокудрой волшебницей». Но в итоге Наталья Кустинская стала «черной вдовой»: похоронила четырёх мужей, сына и внука. Количество бед, которые свалились на роковую соблазнительницу, заставили её поверить в страшное проклятие!

Другого актера из «Ивана Васильевича…», Савелия Крамарова, всю жизнь преследовал страх умереть в расцвете лет от рака. Он поставил цель — дожить до 130 лет. Для этого постоянно проходил обследования, горстями пил витамины, занимался йогой и пил травяные чаи. Но в итоге то, чего он боялся, воплотилось в жизнь!