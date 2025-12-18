«Чтение — это лучший способ тренировки разума», — Сергей Лукьяненко

Как литература влияет на мировоззрение детей и взрослых и почему сегодня важно популяризировать чтение среди молодого поколения, обсудили писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и писатель, председатель Совета Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков. Открытый диалог литераторов состоялся на I Международном форуме школьных библиотекарей 12 декабря в Москве, в Национальном центре «Россия». Форум организован Обществом «Знание» совместно с Минпросвещения России.

Беседа была посвящена теме «Сила слова: роль литературы в формировании мировоззрения». Российские писатели подняли актуальные вопросы: приобщение молодежи к чтению, развитие патриотизма с помощью книг, воспитание культуры чтения и развитие библиотеки в цифровую эпоху.

«Надо понимать, что чтение — это самый затратный, трудный, но при этом самый эффективный способ тренировки разума. Это сложнее, чем смотреть кино и слушать музыку. Когда человек читает, он находится в постоянном внутреннем диалоге с автором. Мне кажется, это нужно объяснять детям: да, трудно, но, только читая, они могут тренировать свой интеллект. Плюс ничего лучше чтения не учит грамотности. Только чтение позволяет как следует узнать родной язык», — сказал Сергей Лукьяненко.

Писатели, как сейсмологи, способны улавливать тектонические сдвиги в настроениях общества и отражать в их своих произведениях, убежден Сергей Лукьяненко. В то же время исторические события влияют на творческие планы.

«Я рассчитывал закончить цикл “Дозоров”, а надо сказать, что в своих романах я всегда пишу о конкретном временном срезе, о сегодняшней реальности. И когда началась СВО, я понял, что не могу продолжать, потому что по идее мой герой Антон Городецкий не может в таких обстоятельствах оставаться в Москве, он должен собраться и уехать на фронт. Поэтому я роман отложил, чтобы обязательно вернуться к нему после победы», — прокомментировал писатель.

Писатель, председатель Совета Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков поднял проблему патриотизма в литературе.

«Я хочу сказать вот что: не существует никакого жанра патриотической литературы. Патриотизм — это направленность литературы, он может проявляться в прозе, стихах, публицистике. И это нормально, так и должно быть. Патриотизм — это иммунная система народа: если он есть, всё в порядке, если нет, народ начинает болеть. Вообще, патриотизм — это естественное чувство, а антипатриотизм — заболевание. Наша литература болела почти 30 лет, но сейчас мы потихоньку выздоравливаем», — отметил Юрий Поляков.

По его словам, хорошая книга делает человека лучше, но и плохая способна сделать его хуже.

«Я думаю, в ближайшее время появятся издательства, которые будут помогать читателям ориентироваться в литературе, будут помогать библиотекам. Чтобы не было такого, что ты заходишь в библиотеку где-нибудь во Владимире, а там стоит “История государства Российского” автора-иноагента», — заметил председатель Совета Национальной ассоциации драматургов.

В ходе дискуссии лекторы поделились мнением о будущем литературы в мире цифровых технологий. Сергей Лукьяненко подчеркнул, что пока нейросеть не способна составить конкуренцию живым авторам, а Юрий Поляков высказался еще более категорично, заметив, что, если у писателя есть ум, сердце и талант, искусственный интеллект ему без надобности.

I Международный форум школьных библиотекарей проходил в столице 11 и 12 декабря и объединяет около 1000 участников. Это финалисты всероссийских конкурсов библиотечных практик Общества «Знание», кураторы литературных клубов проекта «Чтецкие программы», школьные и муниципальные библиотекари, студенты профильных направлений, учителя и советники по воспитанию. Среди лекторов форума — государственные деятели, главы российских издательств и библиотек, ведущие ученые, писатели, публицисты, актеры театра и кино. Гости форума — эксперты из Республики Беларусь, Абхазии, Армении, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Среди почетных гостей форума — Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В программу форума вошли панельные дискуссии, открытые диалоги, мотивационные встречи, работа тематических секций. Кульминацией второго дня стало награждение победителей и призеров всероссийских конкурсов «Самая читающая школа России», «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», а также самых активных кураторов литературных клубов по итогам реализации проекта «Чтецкие программы».