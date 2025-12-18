Питчинг региональных киностартапов назвал победителей

В Арт-центре ИСИ на «Красном Октябре» прошёл финал IV Питчинга региональных киностартапов — ежегодной площадки для презентации инновационных технологических решений в сфере кинематографа. Девять проектов-финалистов представили свои разработки перед экспертным жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты российской и международной киноиндустрии.

Мероприятие проводится продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив в рамках Международного фестиваля «Дни короткометражного кино».

Лидеры экспертной оценки

По результатам оценки отборочной комиссии наибольшее количество голосов экспертов набрали платформы «КиноПрофи» и «Таймлайнер» (по 7 голосов), радиосистема для съёмочных групп TOGO (6 голосов), сервис аренды локаций AMI (5 голосов), а также платформы radar.film и DIVO (по 4 голоса).

Говорят эксперты и организаторы

«Мы видим устойчивый интерес участников к платформенным решениям и агрегаторам — именно в этой категории сложилась наибольшая конкуренция. Это отражает реальный запрос индустрии на инфраструктурные сервисы», — отмечает Дмитрий Якунин, генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт» и руководитель проекта.

«Сегодня мы увидели впечатляющий уровень идей и проектов на нашем питчинге. Это не просто стартапы, а реальные решения, готовые к внедрению и масштабированию. У многих из них огромный коммерческий потенциал, и я искренне рад видеть такую активность в индустрии. Новые технологии делают создание новых продуктов проще и быстрее. Например, мой знакомый недавно создал собственный таск-менеджер всего за шесть дней, используя лишь текстовые подсказки. Раньше для этого потребовалась бы целая команда разработчиков. Таким образом, впереди нас ждет серьезная конкуренция и рост количества интересных решений», — Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение», программный директор Московского международного кинофестиваля.

«Меня приятно удивила высокая заинтересованность участников проекта и высокий уровень предложенных технологий. Особенное внимание привлекли стартапы, способные эффективно заместить иностранные решения. Эти идеи действительно способны ускорить производственные процессы и значительно поднять качество отечественного кино», — Борислав Володин, генеральный директор АНО «Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters».

«В этом году мы наблюдаем появление проектов с применением генеративного искусственного интеллекта — это позитивный сигнал. Мы ожидаем, что в следующих сезонах доля проектов с нейросетевыми решениями существенно вырастет», — комментирует Павел Перегудов, креативный продюсер питчинга.

Жюри

Беличенко Татьяна, генеральный директор Агентства талантов StarDust;

Боков Алексей, продюсер документальных проектов START;

Володин Борислав, генеральный директор АНО «Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters»;

Городецкий Ярослав, основатель и генеральный директор CDNvideo (дочерняя компания Билайн);

Жукова Ольга, исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и ТВ;

Иванова-Достоевская Наталья, продюсер, эксперт по мультимедийным цифровым технологиям, основатель CG-агрегатора «Студия и Достоевская»;

Казуто Дмитрий, генеральный директор Санкт-Петербургского международного контент-форума;

Кудрявцев Иван, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение», программный директор ММКФ;

Прокопов Георгий, генеральный директор «Москино»;

Сатлыкова Карина Миа, генеральный директор кинокомпании Kunay Film (Турция), продюсер;

Сиротенко Ольга, руководитель центра развития и обеспечения функционирования БЦ Амальтея — Креативный Кластер Сколково;

Старостина Наталья, основатель Hop.Agency, генеральный партнер фонда udtx.vc, совладелец клуба бизнес-ангелов Venture Games;

Шебанов Александр, блогер, сценарист, креативный продюсер VK.

Итоги и поддержка

Наиболее заметные проекты и участники питчинга получат консультационную поддержку от организаторов для участия в грантовых конкурсах и акселерационных программах. Команды финалистов смогут воспользоваться продюсерским сопровождением, помощью в подготовке заявок на государственные субсидии, а также получить доступ к презентациям перед венчурными инвесторами.