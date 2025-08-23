VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Погружение в сказочные мотивы «ВОТЭТНО!»

вотэтно - фестиваль - алтай

Юбилейный Международный этнокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!» состоялся этим летом в живописном месте Алтайского края. В 2024 году фестиваль был признан лучшим в России по версии Международной премии событийного туризма. В 2025 году мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «ЭтноМост России».

«ВОТЭТНО!» проходил в туристическом комплексе «ТЕРРА АЛТАЯ», расположенном на берегу величественной реки Катунь, в одном из самых красивых мест Алтайского края. На фестиваль «ВОТЭТНО!» возвращается палаточный лагерь, чтобы ощутить чувство единения ещё ярче.

Гостей ожидала энергичное смешение этно- и фолк-музыки. Организаторы подготовили программу погружения в сказочные мотивы «ВОТЭТНО!» и Алтая. Тёплая и дружеская программа — на всей территории кэмпа, ночная — на альтернативной сцене, которая будет организована на фестивале впервые. Организаторы познакомят гостей с диджеями, которые совмещают этно- и электронную музыку в своём творчестве.

вотэтно - артисты

Артисты этого года:

  • ICHI — музыкант из Санкт-Петербурга. В своём творчестве он сочетает современное электронное звучание с этническими мотивами и камланиями шаманов;
  • Анчы Кудачин — экс-солист Государственного национального театра танца и песни «АЛТАМ» (Горный Алтай);
  • Болот Байрышев — Заслуженный артист Российской Федерации (Горный Алтай);
  • Марат Татурас — мультиинструменталист, композитор и продюсер (Уфа);
  • «Рунара», «FERRALOVERS», «AMMONITES», «Покров этно», «Солнце Маяк» — талантливые коллективы со всей страны;
  • Андрей ДерЖи — основатель объединения BEAT/овка, диск-жокей, зарядит гостей качественным EcstaticDance (Екатеринбург);
  • DJ Coout — звуки Алтая в уникальной интерпретации от молодого покорителя танцполов Сибири (Горный Алтай).

На фестиваль приехали секретные звёздные гости, любимые исполнители, новые имена. У гостей не было ни одной свободной минуты для грусти.

вотэтно - кузнец

В 2024 году поляну посетили более 3000 человек. В этом году программа стала еще обширнее и разнообразнее, чтобы каждый смог найти что-то близкое для себя:

  • Творческие мастерские для взрослых, детей и всей семьи — возможность прикоснуться к особенностям кузнечного, гончарного искусства и многому другому;
  • Световое и лазерное шоу;
  • Оздоровительные практики;
  • Ремесленные ряды с изделиями от производителей со всего Сибирского федерального округа;
  • Конкурс на лучший этно-образ с призами от партнёров фестиваля;
  • Локации реконструкторства — погружение в быт и сакральные традиции предков;
  • Съёмки художественного кино прямо на площадке — каждый желающий мог принять участие и представить, что он звезда алтайских гор;
  • Арт-объекты от художников и дизайнеров-оформителей в духе «этно» и сказочных обрядов;
  • Детские локации с аниматорами, тематическими играми, контактный зоопарк;
  • Кинопоказы под открытым небом и ещё огромное количество сюрпризов в обновлённом «ВОТЭТНО!».

За 15 лет своей истории фестиваль пережил множество масштабных изменений, интересных событий и крутых поворотов. В 2025 году «ВОТЭТНО!» вырос в большой этно-культурный проект «ЭтноМост России», который включает в себя Международный этнокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!» на Алтае, кинофестиваль «ВОТЭТНОКИНО!», выставку художников, вдохновлённых темой «этно», а также этнодискотеку.

«ВОТЭТНО!» — международный летний экокультурный этнический фестиваль. Основан 30 июля 2010 года, за годы существования проводился в разных регионах России: в Горном Алтае, Новосибирске, Кузбассе, а также за рубежом — в Таиланде, «ВОТЭТНО!» — фестиваль творчества, музыки, здорового образа жизни, позитивного мышления, традиций, гармонии человека с самим собой и с миром, который его окружает.

Фото © пресс-служба Фестиваля

