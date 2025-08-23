VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Посол Международного музыкального конкурса «Интервидение» Александр Овечкин презентовал Кубок для победителя!

Группа поддержки Международного музыкального конкурса «Интервидение», до финала которого осталось меньше месяца, пополнилась ещё одним именитым участником. Новым Послом Конкурса стал легендарный хоккеист, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли (2018) и автор мирового рекорда по количеству забитых шайб Александр Овечкин.

«Я горжусь, что Россия предложила миру объединиться и выбрала для этого понятный всем формат музыкального события. Как спортсмен, я знаю, что соревнования проявляют в профессионалах их лучшие качества. И там, где идёт честная борьба, политика и ложные амбиции отступают. Уверен, что музыка, как и спорт, объединяет. Благодарю организаторов за оказанную мне честь представить Кубок “Интервидения”, который будет вручён в Финале Конкурса», – поделился Александр Овечкин.

