В сети появился цифровой релиз фильма «Месье Азнавур»

В сети Интернет представили цифровой релиз фильма «Месье Азнавур» — байопик легендарного французского шансонье Шарля Азнавура, одного из величайших певцов мира. В главной роли — лауреат премии «Сезар» и двукратный номинант на премии «Золотой глобус» и BAFTA Тахар Рахим («Мавританец», «Наполеон»).

«Месье Азнавур» — это погружение в жизнь и творчество феноменального таланта. Поэт, писатель, актер, певец и плодовитый композитор, на счету которого около 1300 песен, и после смерти вдохновляет целые поколения своих поклонников. Режиссеры и сценаристы картины Мехди Идир и Гран Кор Маляд показывают путь легендарного Шарля Азнавура от первых шагов до всемирной славы. Ему говорили, что он ничего не добьется. Но благодаря таланту, необыкновенной страсти к музыке, упорному труду и несгибаемой силе воли Шарль Азнавур стал легендой мировой эстрады и символом французской культуры.

Фильм «Месье Азнавур» получил четыре номинации на престижную премию «Сезар» в 2025 г. в категориях «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшие костюмы» и «Лучшая работа художника-постановщика». Также жюри отметило игру Тахара Рахима. Готовясь к роли, актер несколько месяцев интенсивно занимался вокалом с профессиональными педагогами и весьма преуспел: в фильме Тахар поет в кадре сам. Роль, которую критики уже назвали самой важной и большой в карьере актера, сам Рахим считает и самой сложной своей ролью на сегодняшний день. Перед началом работы над байопиком режиссеры и сценаристы картины досконально изучили жизнь и творчество Шарля Азнавура: они читали автобиографии певца, заметки и публикации о нем, просмотрели все посвященные Азнавуру документальные фильмы, все его интервью и, конечно, прослушали все его песни.

Большая часть фильма «Месье Азнавур» была снята в Нормандии. Также часть необходимых локаций была найдена в Париже: в 6-м округе и на улице Месье-ле-Пренс, где когда-то жил певец, а также на улице Дю Роше в 8-м округе. Кроме того, съемки прошли в Руане, Эвре и Болгарии.