Певица ЭММИ ЛИН представила новый сингл с неожиданным звучанием

ЭММИ ЛИН известна своей смелостью в выборе музыкального материала. Певица не боится экспериментировать, идти в разные стили — неизменным остаётся умение артистки быть яркой — и в музыке и в образе.

«Толпа шумит» — это танцевальный блокбастер: сочетание гаражного саунда с томным вокалом, залипательный припев и смелый текст — конечно, о любви. Песня легко напоминает о том, что в суете, в шуме толпы нам приходится любить, ревновать, находить тех самых людей и расставаться, но всё равно — чувствовать себя живыми среди сотен таких же частных историй.

«Проявляйтесь смело, любите искренне и ничего не бойтесь! Главное – слушать своё сердце. Всё получится! Ваша ЭММИ ЛИН»

ЭММИ ЛИН – Автор песен и певица. Артист «Первого Музыкального». Лауреат вокальных и театральных премий. Обладательница премии Президента РФ, финалистка шоу Голос Турция.