РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойWWNEWSБанк ВТБ выступит партнером масштабных гастролей русского искусства в Китае

Банк ВТБ выступит партнером масштабных гастролей русского искусства в Китае

editor
By editor
21
пекин

Пекин, Китайская Народная Республика

Банк ВТБ выступит партнером нескольких культурных событий, которые подготовлены Третьяковской галереей, Большим театром, коллективом musicAeterna, Театром балета Бориса Эйфмана и пройдут в Китае осенью 2024 года. Мероприятия запланированы в рамках Перекрестных Годов культуры России и Китая (2024 – 2025 гг.) и продолжат серию гастролей российских культурных институций, реализованных при поддержке ВТБ.

«Искусство живет вне рамок и границ. ВТБ продолжает поддерживать международный культурный диалог, помогая знакомить зарубежного зрителя с национальными шедеврами России. Наша задача — сделать русскую культуру за границей более доступной и дать соприкоснуться с великим наследием большему количеству людей. Дружественный России Китай, страна с богатой историей и тонким чувством красоты, неизменно тепло принимает российские коллективы», — рассказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева в рамках ВЭФ-2024, проходящего в эти дни во Владивостоке.

Программу откроет выставка избранных произведений живописи из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Она начнется в Пекине 25 сентября и продлится до декабря 2024 года. В столичном музее будут представлены работы древнерусских мастеров, среди которых Владимирская икона Божией Матери, датируемая 1697 годом. В экспозиции можно будет увидеть классическую живопись 18 века с характерными для нее портретами и пейзажами и шедевры 19 века авторства Сильвестра Щедрина, Василия Тропинина, Ивана Шишкина и Ивана Айвазовского. В рамках знакомства с русской культурой 20 века будут представлены произведения искусства Исаака Бродского, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки и других. После Пекина выставка переедет в Шэньчжэнь.

В октябре Государственный академический Большой театр покажет знаменитый балет «Спартак» в крупнейшем финансовом центре Китая – городе Шанхае, где располагается филиал ВТБ Шанхай, флагман на рынке платежей между Россией и Китаем. История балета «Спартак» берет свое начало в 50-х годах прошлого века. В Китае зритель увидит знаменитую постановку Юрия Григоровича. В финале гастролей балет Большого театра проведет гала-вечер.

В ноябре оркестр musicAeterna планирует выступления в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Ухане, где представит шедевры мировой классики — прозвучит Пятая симфония Шостаковича, Концерт для скрипки и оркестра Брамса, Пятая симфония Малера и вступление и «Смерть Изольды» из оперы Вагнера «Тристан и Изольда».

В ноябре в Китай при поддержке ВТБ отправится Театр балета Бориса Эйфмана со спектаклями «Анна Каренина» и «Русский Гамлет», созданными художественным руководителем театра на музыку Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена и Густава Малера.

ВТБ уже традиционно поддерживает гастроли российских коллективов в Китай. Летом и зимой 2023 года, а также весной этого года банк организовал гастрольные туры по городам КНР Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича. В ноябре 2023 года банк стал генеральным партнером гастролей Театра балета Бориса Эйфмана по нескольким китайским городам.

Кроме того, ВТБ поддерживает проекты, которые знакомят российских зрителей с искусством из Китая. В этом году в рамках III Международного тихоокеанского театрального фестиваля во Владивостоке состоятся показы постановки «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа», вдохновленной картиной «Панорама рек и гор» времен династии Сун, а также спектакль «Сирано де Бержерак» известного китайского режиссера Итэна Дина, получившего звание «самого молодого новатора» у себя на родине.

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, тем самым содействуя развитию международного сотрудничества и формированию альтернативной системы международных расчетов. Группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Вьетнаме, филиал в Индии, филиал и представительство в Китае, представительство в Исламской Республике Иран. Собственная платежная инфраструктура банка, работающая в полностью закрытом контуре, обеспечивает надежность и безопасность расчетов посредством ВТБ.

Предыдущая статья
Центр «Зотов» совместно с Бахрушинским музеем представляют выставку «От утопии к театру»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru