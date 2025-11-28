«Вместе теплее»: на ВДНХ стартовал зимний сезон

На Главной выставке страны состоялось торжественное открытие зимнего сезона «Вместе теплее». В течение двух дней посетителей ждет большой фестиваль «Дарим Мечту», который рассказывает вдохновляющую историю о смелых визионерах и силе человеческой мечты.

Главной площадкой фестиваля стал каток, расположенный вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». 28 и 29 ноября здесь можно увидеть грандиозное шоу-путешествие во времени «Территория твоей мечты», где фантазии становятся реальностью. Режиссером праздничной программы выступил Юрий Белоусов.

Первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук, приветствуя гостей торжественного открытия зимнего сезона, напомнила, что площадь ледового покрытия катка превышает 20 тысяч кв. метров, здесь одновременно могут кататься 5 тысяч человек. «Каток на ВДНХ — одно из самых любимых мест зимнего отдыха москвичей и гостей столицы, — отметила Елена Жук. — Здесь очень красиво, каток окружен историческими павильонами, павильонами Музейного города. Выставка предлагает гостям идеальный сценарий зимнего дня: вы можете кататься на коньках, заходить в музеи, знакомиться с нашими интересными гастрономическими проектами и даже прокатиться на аттракционах. Тема этого зимнего сезона — «Вместе теплее на ВДНХ». Мне кажется, эта красивая атмосферная концепция очень соответствует духу ВДНХ — где, как не здесь, можно согреться зимой благодаря движению, дружбе, улыбкам, праздничному настроению».

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг искренне поздравил всех с открытием катка на ВДНХ: «Для нас самое важное — чтобы как можно больше людей имели возможность заниматься спортом, в том числе зимними видами спорта на открытом воздухе. И нам очень приятно, что на этом замечательном катке так многолюдно, потому что именно массовый спорт — это залог наших больших спортивных достижений».

В честь открытия катка ВДНХ на его лед вышли настоящие звезды фигурного катания: четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун; чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов; чемпион мира в танцах на льду Виктория Синицина; чемпион мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева; двукратный призер чемпионата Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду Повилас Ванагас; двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира Маргарита Дробязко; обладатели Кубка Первого канала Андрей Ежлов и Софья Шевченко.

«Здесь очень празднично сегодня, и для нас стало неожиданностью, что так много людей пришли кататься, хотя каток еще только открывается. Мы с удовольствием дарим нашим болельщикам и всем гостям ВДНХ праздник фигурного катания, а это не просто спорт высоких достижений — это красивое и вдохновляющее действо», — поделился Никита Кацалапов.

Елизавета Туктамышева для открытия зимнего сезона на ВДНХ подготовила программу «Снег». «Здесь сегодня царит новогодняя атмосфера, хотя еще даже не наступил декабрь. И, я думаю, все, кто пришел на открытие катка, получат огромное удовольствие и от выступления профессиональных фигуристов, и от катания на коньках в этой волшебной атмосфере», — считает Елизавета.

29 ноября действие развернется у арки Главного входа, где расположится «Портал Мечтателей». Это будет зона полного погружения в ритм современного праздника: гостей ждут DJ-сеты, выступления артистов уличных театров и яркие световые перформансы.

В это же время эпицентром фестиваля станет площадка у павильона № 1 «Центральный», где на фоне монументальных арт-объектов — атомного ледокола «Урал», корабля «Смелый» и самолета «Антарктида» — пройдет музыкально-театрализованное представление «Гиганты Мечты». Это трогательная и масштабная история о пути к мечте, рассказанная от лица юных мечтателей — символов нашего будущего.

В этом зимнем сезоне на Выставке пройдут сотни событий. До первых весенних дней посетителей ждут катания на коньках, спортивные активности, развлекательные мероприятия, интересные экскурсии, творческие занятия и многое другое.

Главной площадкой станет каток ВДНХ. В течение трех месяцев тут пройдут: тематические танцевальные вечеринки, ночные катания, диджей-вечеринки в медиа-рубке, специальные детские программы, сеансы игры в лазертаг, утренние зарядки на льду, фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» и многое другое. Гости ВДНХ отметят на льду День хоккея, встретят Новый год, отпразднуют Всемирный день катания на коньках и День студента.

С 3 по 21 декабря на площадке между павильоном № 64 и Домом Российской кухни ежедневно будет работать ТВ студия «Включайся ТВ: Несекретная служба Деда Мороза», где в прямом эфире будут исполнять желания детей из детских домов.

Также гости Главной выставки страны смогут отправить письма Деду Морозу. Специальные ящики разместят в инфоцентре ВДНХ в арке Главного входа, семейном тематическом парке «Орион», Центре национальных конных традиций, центре океанографии и морской биологии «Москвариум».

Пространство на площади за Музеем славянской письменности «Слово» заполнит новогодняя ярмарка, где пройдет развлекательная программа с показами мультфильмов и театрализованными постановками, а также анимационные программы от Деда Мороза и Снегурочки, уличные представления и выступления диджеев.

После новогодних каникул на площади перед павильоном № 1 «Центральный» пройдет развлекательная программа «Зима подарков» с шествиями уличного театра, массовыми флешмобами и другими активностями. Специальным подарком для гостей станет празднование китайского Нового года, Масленицы и Дня защитника Отечества.

Кроме того, горожан и туристов ждет более 30 музейно-выставочных площадок ВДНХ. Например, в павильоне № 1 «Центральный» можно побывать на выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Участники экскурсий в центре «Космонавтика и авиация» узнают о том, как встречают Новый год и Рождество на орбитальной станции, а на обзорных прогулках по территории расскажут об истории комплекса, его знаковых достопримечательностях и праздничных традициях.