День московского транспорта на ВДНХ

Каждую вторую субботу июля ежегодно отмечается День московского транспорта. В честь праздника ВДНХ рассказывает об истории развития транспорта на ВДНХ, а также о павильоне №26 «Транспорт СССР» (бывший «Земледелие»), объекте культурного наследия федерального значения. Сейчас в нем расположен Музей Транспорта Москвы.

Транспорт на ВДНХ: троллейбусы без стекол, поезда без дверей

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка создавалась как символ процветания страны, манифест ее успехов и возможностей. Все здесь должно было поражать воображение посетителей. И транспортная система не была исключением, хоть и появилась не сразу, а лишь в 1954 году. Тогда на открывшейся заново Выставке была создана внутренняя троллейбусная линия.

В 1955 году по территории стали курсировать новые, не имеющие аналогов троллейбусы ТБЭС-ВСХВ с изящным и гибким корпусом без боковых стекол — их роль выполняли прозрачные пластиковые шторки. В жаркие дни шторки легко убирались вверх, под остекленную крышу. Подобное решение в автотранспортной промышленности никогда не применялось. Широкий угол обзора помогал пассажирам в полной мере разглядеть Выставку из окон троллейбуса. В салоне были мягкие велюровые подушки, пол устилала ковровая дорожка, а на бампере красовалась блестящая эмблема ВСХВ.

Троллейбусный маршрут, представляющий собой незамкнутое полукольцо с двумя остановками возле Главного входа и целым рядом остановок по пути, проходил только по окраинам Выставки. Центральная часть оставалась за его пределами. Для решения этой проблемы в 1957 году на Выставке появились первые автопоезда. В них было 45 пассажирских мест и не было дверей. Такая конструкция автопоезда отлично подходила для поездки по безопасной пешеходной зоне, а маршрут охватывал все интересные объекты, включая отдаленные павильоны. Автопоезда ВДНХ были очень популярны, поэтому в 1959 году выпустили еще несколько машин. А к 1980 году с завода РАФ сошла новая модель автопоезда с номером РАФ 3704-9225-9226. Автопоезда этой модели работали на ВДНХ до 1989 года.

Еще один вид интересного транспорта, существовавшего на Выставке, — мототакси. Это необычное решение было придумано для тех, кто хотел осматривать Выставку в одиночестве. Чтобы не ездить на автопоездах, которые перевозили большие группы людей, посетители могли нанять мототакси — мотоцикл с коляской. Особенность такого вида транспорта заключалась в том, что водитель располагался сзади — ничто не мешало посетителям любоваться окрестностями.

Сейчас от метро до объектов на территории Выставки и обратно можно легко и быстро добраться на городском автобусе №533. Также по Кольцевой дороге Выставки курсируют бесплатные автобусы ВДНХ с конечными остановками по обе стороны от арки Главного входа.

Павильон №26: названия меняются, популярность остается

Павильон № 26 можно назвать рекордсменом ВДНХ по количеству перестроек и смене названий. Его построили в 1937 году, до 1938 года павильон назывался «Зерно», в 1938–1954-м— «Хлопок», в 1954–1955-м — «Земледелие», в 1956–1957-м — «Геология, нефть, химия», в 1958–1966-м — «Химическая промышленность». Но большинство москвичей помнят его как «Транспорт СССР» — так звучало название павильона с 1967 года.

Выставка павильона № 26 пользовалась огромным успехом. Там можно было увидеть множество макетов автомобилей, кораблей и самолетов и действующий макет железной дороги. Экспонатов было так много, что они размещались еще и на пяти открытых площадках. Именно с того времени сохранилась модель самолета Як-42.

Павильон № 26 расположен слева от павильона «Космос». В ходе реконструкции выставки в начале 1950-х годов он получил название «Земледелие» и стал вводным для растениеводческого раздела. К павильону пристроили мощный портик, состоящий из двух рядов стройных колонн. Стена фасада окрашена в сочный зеленый цвет, оттеняющий белую лепку с декоративными мотивами из ветвей деревьев и растений. Экспозиция павильона знакомила посетителей с направлениями «Почвы СССР и способы повышения их плодородия», «Производство и применение удобрений и химических средств борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и сорными растениями», «Передовые приемы обработки почв», «Семена и посев», «Освоение новых земель», «Передовые колхозы, совхозы и машинно-тракторные станции».

Когда павильон назывался «Геология, нефть, химия», здесь были представлены достижения в области производства высокомолекулярных полимерных соединений, органических ядохимикатов и удобрений, а в свою бытность «Химической промышленностью» он рассказывал о новейших достижениях этой отрасли в Советском Союзе.

С переименованием павильона в «Транспорт СССР» экспозицию посвятили отдельным видам транспорта: автомобильному, железнодорожному, авиаперевозкам и судоходству. Значительную ее часть составляли модели, в мельчайших деталях воспроизводящие новые отечественные корабли, автомобили и локомотивы. Модели железнодорожного, судоходного, автомобильного и воздушного транспорта были представлены как в макетах, так и в натуральную величину. Например, в одном из залов располагался макет действующей железной дороги в миниатюре. Во время демонстрационных сеансов транспортная система оживала: поезда останавливались на станциях, скрывались в горных тоннелях, проезжали мимо городов и поселков. Также здесь можно было увидеть приборы и агрегаты, применяемые при эксплуатации транспортной техники. При создании экспозиции в большом количестве использовались диорамы, фотографии и витражи, динамические и электрифицированные карты, что делало ее одной из самых увлекательных на выставке.

В 1990-е в павильоне проходили выставки Правительства Москвы и Северо-Восточного административного округа столицы, велась розничная торговля семенами и саженцами. С 2014 по 2020 год в залах павильона располагалась экспозиция Государственного политехнического музея.

В 2020–2021 годах по поручению Мэра Москвы провели комплексную реставрацию фасадов, павильону вернули исторический облик. В 2021-м в павильон вновь вернулся транспорт: здесь открылась экспозиционная площадка Музея транспорта Москвы. Первая выставка «Мечта москвича» была посвящена истории народного автомобиля «Москвич» и выпускавшего эту машину завода АЗЛК, а второй выставкой стала масштабная экспозиция «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра». В павильоне разместился и лекторий музея, где проводят тематические мероприятия для детей и взрослых.