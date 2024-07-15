Вышла книга Александра Фроста «Смысл жизни»

Жизнь Лёвы, главного героя романа Александра Фроста «Смысл жизни», напоминает восхождение, но не прямой дорогой на вершину успеха, а зигзагами судьбы, где нужно выстоять, не утратить веру в себя, сохранить в себе человечность.

В начале романа Лёва уверен: «Деньги – это средство к достижению тех или иных целей, но никак не смысл жизни». Друзья считают иначе: «смысл жизни не в деньгах, а в их количестве», а жена уходит к более обеспеченному другу из русскоязычной компании американских эмигрантов. Лёва чувствует себя неудачником: работа в конторе без возможности повышения, арендованная опустевшая квартира в унылом Бруклине. Брошенный муж, даже неродная дочь, которую воспитывал как свою и души в ней не чаял, предпочитает нового «богатенького папочку»…

Но у Лёвы есть главное – отзывчивая душа, эмпатия к людям. И именно люди, кого он встречает на пути, кого учится понимать, кому помогает, с кем дружит и кому беззаветно предан, и становятся своего рода трамплинами к его головокружительному взлёту: переезд в Майами и покупка пентхауза с видом на океан, наследование крупнейшей строительной компании – и продажа ее ради возможности инвестирования в стартапы новейших технологий и креатива, обогащающих не только самих себя, но и общество в целом. Даже участие в фильме «Путь к успеху» в главной роли и возможность подарить своей семье дом в Израиле…

«Один из очень важных уроков в жизни, который ты должен усвоить, – никогда никого не игнорируй, потому что ты никогда не знаешь, кто есть кто», – говорит ему Эстер, мудрая наставница и – ключ к его будущему успеху.

И вот он на вершине. Один. Смотрит на океан. Чего еще пожелать? Разве что разделить этот успех с самым близким человеком на свете…

Поиски настоящей любви для Лёвы становятся своего рода Одиссеей. Юная Юлька не готова бросить собственное уютное гнездышко в промозглом Нью-Йорке ради Лёвиного солнечного рая на Майями – иллюзорного, как она думает. Новая пассия Карина, агент по недвижимости в Майями, деловой хваткой не уступает Лёве, но со знаком минус – она оказывается типичной «охотницей за золотом». Череда случайных связей учит героя, что «полной свободы делать, что хочешь» не существует, а смысл свободы как раз и заключается в доверии между людьми, в обретении любви и дружбы. Без опоры на близких людей, без единения невозможно чувствовать себя живым, а значит, свободным.

В романе много женских – самых разных и завораживающих – образов, роман кипит от эротики. Но всё достаётся той, кто умеет ждать. Даниэла, дизайнер по образованию, работает в элитном магазине «Neiman Marcus»: ей нравятся красивые вещи. Точнее не так: она умеет ценить красоту окружающего мира – не ради денег, а ради самой красоты.

«Вокруг меня покупатели, но я не продаюсь», объясняет Даниэла Лёве своё одиночество…

Роман «Смысл жизни» Александра Фроста стремится к хэппи-энду во всех смыслах, но книга отнюдь не инструкция «как стать успешным и счастливым». Скорее, это философский роман о поиске своего жизненного пути и обретении себя настоящего – уже в зрелом возрасте, когда перемены не столько радуют, как страшат. О смелости быть честным с собой, несмотря на обстоятельства. О выборе сердцем. О разнице между сиюминутными целями, измеряемыми успехом, деньгами, социальным статусом… и неизмеримым и бесценным смыслом самой жизни.

Лёва инвестирует в стартапы – и даёт им жизнь. Но обретение тихого семейного счастья становится гораздо важнее. «Мы приходим в эту жизнь с одной и только одной миссией – оставить жизнь после себя», – говорит Лёве отец. «Мы дарим им жизнь, а они нам – ее смысл», – отвечает Лёва своей счастливой беременной жене Даниэле уже на ее вопрос о смысле жизни.

Роман «Смысл жизни» Александра Фроста понравится самой широкой читательской аудитории: предприниматели подчерпнут в книге много лайфхаков и ноу-хау для развития бизнеса, романтики будут смаковать любовные сцены, а те, кто ищет себя, обретут опору, веру в свои силы и искреннюю надежду, что самые сокровенные мечты непременно сбудутся.