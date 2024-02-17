Денис Шведов исполнил опасный трюк на светской премьере сериала PREMIER «Красный 5»

В московском кинотеатре «Октябрь» вечером 16 февраля состоялась светская премьера увлекательной шпионской экшн-комедии онлайн-кинотеатра PREMIER «Красный 5» производства кинокомпании 1-2-3 Production о легендарном суперагенте, который берется со сбежавшими из секретных лабораторий КГБ злодеями. Сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

На красной дорожке премьеры появились создатели и актеры сериала: режиссер Евгений Шелякин, оператор-постановщик Андрей Данельян, креативный продюсер Иван Баранов, художник-постановщик Татьяна Зинченко, исполнитель главной роли Денис Шведов, а также Егор Дружинин, Юлия Зимина, Мария Лисовая, Надежда Жарычева, Александр Яцко, Андрей Пынзару, Татьяна Храмова, Кирилл Фролов и другие.

Некоторые на красной дорожке попытались примерить на себя образ суперагента и повеселили гостей исполнением несложных акробатических номеров. Но больше всего внимания привлек исполнитель второстепенной роли Евгений Такуев, который на красной дорожке виртуозно показал настоящий шпагат.

Трюки ждали гостей и дальше: премьерный показ в зале открылся сюрпризом для зрителей – с потолка на тросах прямо на сцену кинотеатра «Октябрь» спустились актер Денис Шведов и заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра PREMIER Макар Кожухов.

Сериал «Красный 5» рассказывает удивительную историю лучше в стране суперагента Бекешева, который однажды проваливает задание, и его отправляют в отставку. На «гражданке» легендарному шпиону приходится непросто – он забыл, как общаться с людьми, везде видит слежку и опасность и производит на окружающих не самое благоприятное впечатление. Положение спасает бывший начальник Анатолич, который предлагает новоявленному «пенсионеру» новое сверхсекретное задание по поимке сбежавших из секретных лабораторий КГБ преступников с суперспособностями.

Для любого агента эта миссия невыполнима, но не для Бекешева. Вместе с Анатоличем и талантливым, но эпатажным хакером по кличке Бабуля лучший шпион в стране берется за сложное дело. А трудностей будет немало – герои порой по своей же оплошности будут попадать в безвыходные ситуации, и потом сами же из них выпутываться.

Главную роль агента Бекешева в сериале исполнил Денис Шведов, экспрессивного и умудренного опытом начальника Анатолича сыграл Гоша Куценко, а эксцентричного хакера Бабулю – Роман Курцын.

Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов, Юлия Зимина, Александр Яцко, Леонид Тимцуник, Игорь Хрипунов и Леонид Бичевин. Другие роли в сериале исполнили Надежда Жарычева, Мария Лисовая, Татьяна Храмов и Севастьян Бугаев.

Режиссером сериала выступил Евгений Шелякин. Сценаристы – Иван Баранов, Кирилл Ситников и Евгений Шелякин.