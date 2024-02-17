В городах России состоялись кинопоказы фестивальной программы «Фильмы о мудрых детях»

С 11 января по 10 февраля в 11 городах России: Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Пскове, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ярославле и др. состоялись дополнительные показы кинопрограммы «Фильмы о мудрых детях». Показы были оринтированы на детей в возрасте от 6 лет и их родителей. Фильмы демонстрировалисья в рамках масштабного кинопроекта «Эхо кинофестиваля» Катарсис.

– Фильмы, поднимающие важные духовно-нравственные темы, особенно актуальные для школьников и студентов: милосердие, дружба и взаимопомощь, крепкая семья. По отзывам зрителей, которые успели посмотреть фильмы в рамках Фестиваля, почти 90% ответили, что им захотелось сделать что-нибудь хорошее и стать добрее, – говорят организаторы фестиваля.

Зрителям были представлены фильмы: «Жареная печень» (Россия, 2023), режиссёр Боровская Ирина; «От тебя пахнет пловом» (Россия, 2023), режиссёр Маргарита Харьковская — Победитель Кинофестиваля в номинации: «Лучший фильм для детей»; «Неошибка» (Россия, 2022), режиссёр Александр Ермолин — Победитель Кинофестиваля в номинации: «Лучший фильм об учителях и наставниках».

– До просмотра этих фильмов моя жизнь не имела смысла, я была очень не воспитанной и обижала маленьких детей, а еще я не умела готовить плов. После я осознала, что все это время я жила неправильно! Эти фильмы по-настоящему востребованы среди детей, подростков, людей, мужчин и стариков!

– Все три фильма «Неошибка», «Жареная печень», «От тебя пахнет пловом» очень чувственные и важные. Эти фильмы важны не только для детей, но и для взрослых, которым так же как и нам есть чему поучиться. Фразы, идеи из фильмов, которые лично для меня имеют значение: Мама - пишется с большой буквы. Над силой всегда будет большая сила. Дружба не должна зависеть от нации.

– Все фильмы очень интересные. Каждый найдет там для себя то, что не мог принять, понять, осмыслить... Подходят для любого возраста, и, наверное, взрослым надо чаще смотреть такие фильмы, так как мы реже признаем свои ошибки.

– Очень понравились все три фильма. Особенно мне понравился последний: «От тебя пахнет пловом». Побольше бы таких душевных фильмов, которые заставляют задуматься и тогда мир бы, действительно, стал бы добрее. Спасибо огромное за кинопоказ.

– Фильмы очень полезны для подрастающего поколения! Они показывают настоящие традиционные ценности, обогащая душу зрителей. – делятся зрителями отзывами после просмотра фильмов.