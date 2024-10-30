Деревянные скульптуры павильона № 67 «Советская печать» на ВДНХ вернулись на свои места после реставрации

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Деревянные скульптуры павильона № 67 «Советская печать», построенного в 1954 году и являющегося объектом культурного наследия, вернулись на свои исторические места после реставрации. Об этом журналистам в рамках пресс-подхода рассказал заместитель генерального директора, директор департамента капитального ремонта и строительства ВДНХ Александр Тарасов.

«Программа возрождения ВДНХ, начавшаяся 10 лет назад, планово подходит к финалу. Так, завершаются ремонтно-реставрационные работы на одном из объектов культурного наследия федерального значения — в павильоне № 67 «Советская печать», реставрация которого началась чуть более года назад. Особую художественную ценность павильон представляет благодаря своему деревянному декору: фронтону и уникальным деревянным скульптурам. На сегодняшний день все шесть скульптур возвращены на исторические места. Уверены, что после реставрации они прослужат еще как минимум 20‒30 лет», — заявил заместитель генерального директора, директор департамента капитального ремонта и строительства ВДНХ Александр Тарасов.

Объект культурного наследия федерального значения «Павильон «Советская печать» (бывший Карело-Финской ССР) — один из трех на ВДНХ, в отделке которых использовали резьбу по дереву, и единственный, декорированный деревянными скульптурами. После комплексной научной реставрации, проведенной впервые, зданию вернули его главное украшение. При помощи подъемного крана скульптуры установили на консольных деталях фасада, закрытых медными пластинами со скатными краями. Медь, известная своими антисептическими свойствами, способна существенно продлить срок службы древесины и защитить ее от поражения насекомыми-вредителями.

Сравнительно небольшой по площади и объему павильон сразу обращает на себя внимание — своей уникальной архитектурой и сказочной деревянной резьбой. В архитектуре здания явно прослеживаются мотивы традиционной карельской избы. Деревянные скульптурные группы фронтона воспевают лесные богатства Карелии и символизируют основные экономические отрасли республики: рыболовство, земледелие, животноводство и лесную промышленность. На резных горельефах в тимпане фронтона, объединенных названием «Новая жизнь», ― доярка, разливающая молоко, рыбаки с богатым уловом, лесорубы и земледельцы за работой. Благодаря искусной резьбе, тонкой проработке деталей, вниманию резчиков к структуре древесины и грамотным перспективным искажениям создается иллюзия объема на почти плоской поверхности.

Ступени и колонны главного входа в павильон облицованы гранитом разных видов, капители колонн — медные, что не только редко встречается на Выставке, но и не характерно для советской архитектуры середины ХХ века в целом. Над каждой из колонн возвышаются деревянные наборные скульптуры — монументальные и при этом очень реалистичные. Складки платка у лица крестьянки с книгой, поза и поворот головы рабочего с шестеренкой, две молодые елочки и пара чаек над водой по краям крыши впечатляют своей достоверностью. Автором скульптурных групп на фронтоне является выдающийся мастер резьбы по дереву Лев Кардашев.

При изготовлении горельефов и скульптур использовались два вида лиственницы — архангельская и дальневосточная. Такая древесина — пластичный и прочный материал, способный противостоять плесени и грибку, однако и он подвержен влиянию времени. Несмотря на то что фасады павильона № 67 отличает хорошая сохранность, за 70 лет на дереве появились трещины и сколы в орнаменте резьбы. Первоначальный цвет деревянных поверхностей, покрытых многочисленными слоями краски и лака, изменился под воздействием осадков и перепадов температур.

После расчистки, в процессе которой специалисты использовали только особо щадящие очищающие средства, была проведена докомпоновка утраченных элементов. Недостающие фрагменты реставраторы вручную воссоздали с учетом техники резьбы 1950-х годов. В ходе заключительного этапа реставрационных работ все поверхности скульптур покрыли современными защитными составами, которые обладают выравнивающими, антисептическими и антипиренными свойствами, при этом позволяя дереву «дышать». В результате исходный цвет деревянных скульптур и фасада павильона восстановлен.

Этапу реставрации предшествовало тщательное обследование состояния скульптур. Специалистам важно было понять, на какую методику опираться при проведении реставрационных работ, чтобы не навредить подлинным предметам искусства, какие материалы и техники использовать, чтобы сохранить исторический оригинал. Для этого к работе были привлечены реставраторы, специализирующиеся на работе с деревянными произведениями искусства, технологи, архитекторы. Реставрация проводилась под контролем аттестованных специалистов и представителей Департамента культурного наследия города Москвы.

На ВДНХ всего три павильона с деревянной резьбой: павильон № 30 «Павильон «Микробиологическая промышленность» (бывший «Масличные культуры», где теперь расположен Центр современных биотехнологий «Музей БИОТЕХ»), строение № 518 «Кафе «Лето» (бывшая «Чайная») и павильон № 67 «Павильон «Советская печать» (бывший Карело-Финской ССР). Из этих трех объектов только на фасаде павильона № 67 есть круглые деревянные скульптуры.