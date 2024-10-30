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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Музее Мирового океана прошли «Корабельные чтения»

editor
By editor
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корабельные чтения

Фото © Музей Мирового океана

30 октября, в День основания Российского военно-морского флота, в музее прошел научно-просветительский фестиваль «Корабельные чтения».

Музей Мирового океана вместе с партнерами собрал на одной площадке ведущих экспертов корабельного дела, чтобы обсудить тенденции малого судостроения, актуальные направления деятельности музеев в деле сохранения объектов морского наследия, музейных судов.

«В прошлом году мы задумали «Корабельные чтения» и решили, что 30 октября, в День основания Российского флота, когда Петр сказал: «Морским судам быть!», мы будем отмечать этот праздник – в Калининграде, Петербурге, в других городах. Мы хотим, чтобы и вы всегда помнили об этой дате. Поэтому в этот день будем рассказывать о кораблях, знакомить с судами нашей музейной флотилии, читать стихи о кораблях, слушать музыку, посвященную морской стихии, и, конечно, показывать в наших залах работы маринистов. Ведь одно из направлений выставочной деятельности музея – это «Океан в искусстве». Сегодня мы представляем гостям полотна, которые буквально на днях пополнили наши фонды. Это картины замечательного художника Евгения Богданова. В далеком 1996 году он помогал делать первую в музее выставку. Это работы малагасийского художника Фофы Рабеаривело – его корабли и лодки в Индийском океане займут достойное место в выставочных пространствах экспозиционного корпуса «Планета Океан», – отметила в своей приветственной речи президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Фестиваль открыл новый фильм из цикла «Планета Океан», посвященный яхтингу, который был снят в рамках второго межмузейного яхтенного похода «Россия на Балтике», организованного Музеем Мирового океана и ГМЗ «Петергоф». О самом походе и планах на 2025 год рассказал его координатор – Павел Швачко. В планах на следующий сезон – закрепить за мероприятием статус объединяющего межрегионального события, увеличить число участников похода.

Череду дискуссий, посвящённых новейшим технологиям и перспективам развития судостроительной отрасли в России открыла презентация начальника отдела маркетинга Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Алексея Герасимова, который рассказал о маломерном судостроении. Об искусстве судомоделизма слушатели узнали от Алексея Силко, президента Калининградской региональной общественной организации «Федерация судомодельного спорта» на лекции «От модели до боевого корабля».

модели судов

Фото © Музей Мирового океана

Участники фестиваля смогли познакомиться с собранием миниатюрных судомоделей из коллекции Юргена Брюманна, которые представил научный сотрудник отдела истории Музея Мирового океана Даниил Пиганов. Напомним, миниатюры были переданы музею по завещанию владельца в июне 2023 года. Специалисты предполагают, что на сегодня это самая крупная коллекция образцов военной и гражданской техники СССР, ГДР и Польши в послевоенное время.

Кульминацией вечера стало выступление талантливых музыкантов из калининградского филиала Центральной музыкальной школы, а также калининградских поэтов, приглашенных гостей и сотрудников музея, которые прочли свои любимые стихотворения о море и кораблях.

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