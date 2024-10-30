В Музее Мирового океана прошли «Корабельные чтения»

Фото © Музей Мирового океана

30 октября, в День основания Российского военно-морского флота, в музее прошел научно-просветительский фестиваль «Корабельные чтения».

Музей Мирового океана вместе с партнерами собрал на одной площадке ведущих экспертов корабельного дела, чтобы обсудить тенденции малого судостроения, актуальные направления деятельности музеев в деле сохранения объектов морского наследия, музейных судов.

«В прошлом году мы задумали «Корабельные чтения» и решили, что 30 октября, в День основания Российского флота, когда Петр сказал: «Морским судам быть!», мы будем отмечать этот праздник – в Калининграде, Петербурге, в других городах. Мы хотим, чтобы и вы всегда помнили об этой дате. Поэтому в этот день будем рассказывать о кораблях, знакомить с судами нашей музейной флотилии, читать стихи о кораблях, слушать музыку, посвященную морской стихии, и, конечно, показывать в наших залах работы маринистов. Ведь одно из направлений выставочной деятельности музея – это «Океан в искусстве». Сегодня мы представляем гостям полотна, которые буквально на днях пополнили наши фонды. Это картины замечательного художника Евгения Богданова. В далеком 1996 году он помогал делать первую в музее выставку. Это работы малагасийского художника Фофы Рабеаривело – его корабли и лодки в Индийском океане займут достойное место в выставочных пространствах экспозиционного корпуса «Планета Океан», – отметила в своей приветственной речи президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Фестиваль открыл новый фильм из цикла «Планета Океан», посвященный яхтингу, который был снят в рамках второго межмузейного яхтенного похода «Россия на Балтике», организованного Музеем Мирового океана и ГМЗ «Петергоф». О самом походе и планах на 2025 год рассказал его координатор – Павел Швачко. В планах на следующий сезон – закрепить за мероприятием статус объединяющего межрегионального события, увеличить число участников похода.

Череду дискуссий, посвящённых новейшим технологиям и перспективам развития судостроительной отрасли в России открыла презентация начальника отдела маркетинга Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Алексея Герасимова, который рассказал о маломерном судостроении. Об искусстве судомоделизма слушатели узнали от Алексея Силко, президента Калининградской региональной общественной организации «Федерация судомодельного спорта» на лекции «От модели до боевого корабля».

Фото © Музей Мирового океана

Участники фестиваля смогли познакомиться с собранием миниатюрных судомоделей из коллекции Юргена Брюманна, которые представил научный сотрудник отдела истории Музея Мирового океана Даниил Пиганов. Напомним, миниатюры были переданы музею по завещанию владельца в июне 2023 года. Специалисты предполагают, что на сегодня это самая крупная коллекция образцов военной и гражданской техники СССР, ГДР и Польши в послевоенное время.

Кульминацией вечера стало выступление талантливых музыкантов из калининградского филиала Центральной музыкальной школы, а также калининградских поэтов, приглашенных гостей и сотрудников музея, которые прочли свои любимые стихотворения о море и кораблях.