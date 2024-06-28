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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUDesign Day 2050 откроется выступлением генерального директора 2050.ЛАБ Дарьи Топильской

Design Day 2050 откроется выступлением генерального директора 2050.ЛАБ Дарьи Топильской

editor
By editor
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дизайн день 2050

Откроется событие выступлением генерального директора 2050.ЛАБ Дарьи Топильской, шеф-дизайнера Алексея Шаршакова и директора по развитию Елены Пантелеевой. В TED-режиме они расскажут, как создавалась студия, флагманских проектах и образовательных инициативах компании.

Зрители увидят финал Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge — лучшие молодые дизайнеры страны представят проекты в прямом эфире зрителям и жюри.

Также на Design Day 2050 запланировано вручение дипломов выпускникам магистратуры «Промдизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС 2024 года и питч-сессия первокурсников.

В деловом треке представители индустрии в формате динамичного шоу сформулируют видение современного промдизайна и правила, которые помогают создавать успешные проекты. Проведет дискуссию Игорь Намаконов – гендиректор Федерации креативных индустрий.

В сессии «Дизайн для дела» будут презентованы кейсы компаний, которые с успехом внедряют промышленный дизайн при разработке продуктов. Это отечественный производитель лифтов MEL, бренд товаров народного потребления Spin&Clean и компания «ВИТ Медикал», развивающая технологическую платформу для лечения ран.

Завершится деловой трек выступлением зарубежных спикеров – итальянского промдизайнера и ментора Умберто Джираудо и На Сионг — замдиректора Центра дизайна и инноваций китайской академии искусств, заместителя Генерального секретаря DIA (Design Intelligence Award).

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