Design Day 2050 откроется выступлением генерального директора 2050.ЛАБ Дарьи Топильской

Откроется событие выступлением генерального директора 2050.ЛАБ Дарьи Топильской, шеф-дизайнера Алексея Шаршакова и директора по развитию Елены Пантелеевой. В TED-режиме они расскажут, как создавалась студия, флагманских проектах и образовательных инициативах компании.

Зрители увидят финал Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge — лучшие молодые дизайнеры страны представят проекты в прямом эфире зрителям и жюри.

Также на Design Day 2050 запланировано вручение дипломов выпускникам магистратуры «Промдизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС 2024 года и питч-сессия первокурсников.

В деловом треке представители индустрии в формате динамичного шоу сформулируют видение современного промдизайна и правила, которые помогают создавать успешные проекты. Проведет дискуссию Игорь Намаконов – гендиректор Федерации креативных индустрий.

В сессии «Дизайн для дела» будут презентованы кейсы компаний, которые с успехом внедряют промышленный дизайн при разработке продуктов. Это отечественный производитель лифтов MEL, бренд товаров народного потребления Spin&Clean и компания «ВИТ Медикал», развивающая технологическую платформу для лечения ран.

Завершится деловой трек выступлением зарубежных спикеров – итальянского промдизайнера и ментора Умберто Джираудо и На Сионг — замдиректора Центра дизайна и инноваций китайской академии искусств, заместителя Генерального секретаря DIA (Design Intelligence Award).